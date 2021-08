La répression effrayante des talibans COMMENCE : Des visages de femmes brutalement défigurés dans un salon de beauté de Kaboul | Monde | Nouvelles

in

Les salons de beauté de tout le pays déchiré par la guerre ont déjà ressenti toute la force des talibans. Un certain nombre d’images ont émergé de la devanture d’un point de vente avec des images de femmes défigurées par des pulvérisations de douleur à Shar-e-Naw dans la capitale de Kaboul en Afghanistan. D’autres images montrent un combattant taliban armé reposant un gros fusil sur son épaule passant devant le même salon avec les images des femmes défigurées en arrière-plan.

Les dernières images horribles en provenance d’Afghanistan surviennent après que les talibans ont tenu leur première conférence de presse officielle à Kaboul depuis la prise de choc de la ville.

On craint de plus en plus que les talibans ne fléchissent désormais leurs muscles pour s’emparer du pouvoir de milliers de femmes.

Mais mardi, les talibans ont déclaré souhaiter des relations pacifiques avec d’autres pays, le groupe insistant sur le fait qu’il respecterait les droits des femmes dans le cadre de la loi islamique.

Le porte-parole principal du groupe, Zabihullah Mujahid, a déclaré : “Nous ne voulons pas d’ennemis internes ou externes”.

Il a insisté sur le fait que les femmes seraient autorisées à travailler et à étudier et “seraient très actives dans la société mais dans le cadre de l’islam”.

Le porte-parole a déclaré aux journalistes à Kaboul : « L’Émirat islamique est attaché aux droits des femmes dans le cadre de la charia.

« Nos sœurs ont les mêmes droits, pourront bénéficier de leurs droits.

“Ils peuvent avoir des activités dans différents secteurs et différents domaines sur la base de nos règles et règlements, de l’éducation, de la santé et d’autres domaines.

Il a déclaré : « La coopération avec tout futur gouvernement afghan sera conditionnée à un règlement pacifique et inclusif et au respect des droits fondamentaux de tous les Afghans, y compris les femmes, les jeunes et les personnes appartenant à des minorités, ainsi que le respect des obligations internationales de l’Afghanistan, l’engagement à la lutte contre la corruption et la prévention de l’utilisation du territoire afghan par des organisations terroristes

M. Borrell a appelé à un accès sûr et sans entrave de l’aide humanitaire aux femmes, aux hommes et aux enfants afghans qui en ont besoin.

Plus tôt dans la journée, les États-Unis, l’UE et 19 autres pays se sont associés pour publier une déclaration appelant les dirigeants afghans à garantir la protection des femmes et des filles dans le pays.

La déclaration disait : « Nous sommes profondément préoccupés par les femmes et les filles afghanes, leurs droits à l’éducation, au travail et à la liberté de mouvement.

« Nous, membres de la communauté internationale, sommes prêts à les aider avec une aide et un soutien humanitaires, afin de garantir que leurs voix puissent être entendues. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a subi des pressions sur la réponse de son gouvernement à la crise en Afghanistan.

Mardi soir, il a été annoncé que la Grande-Bretagne accueillera jusqu’à 5 000 Afghans au cours de la première année d’un nouveau programme de réinstallation.

Au total, 20 000 personnes seront accueillies au cours des cinq prochaines années, en accordant la priorité aux femmes, aux filles et aux minorités religieuses et autres.