La répression en Chine est réelle, mais ces 3 actions technologiques chinoises survivront

Imaginez posséder une action à 90 $ par action en février 2021, puis voir ce cours de l’action s’effondrer à 4 $ au cours des cinq prochains mois…

Cela ressemble à un cauchemar, non?

Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé aux actions de la société chinoise de technologie de l’éducation Groupe d’éducation TAL (TAL). C’était une action à 90 $ en février 2021. C’est maintenant une action à 4 $. Un géant chinois de la technologie, autrefois de 60 milliards de dollars, s’est effondré dans une réflexion après coup de 2 milliards de dollars…

Des effondrements similaires se sont produits à Nouvel oriental (EDU) et à Technologie Gaotu (JE T’AI COMPRIS):

Que s’est-il passé? Chine.

Au cours du week-end dernier, la Chine a essentiellement anéanti toute son industrie de la technologie de l’éducation (ed tech), en interdisant aux entreprises enseignant le programme scolaire de réaliser des bénéfices, de lever des capitaux ou de devenir publiques.

Maintenant… pourquoi la Chine ferait-elle cela ? C’est un moyen détourné d’accomplir l’un des plus grands objectifs du gouvernement chinois : inverser la baisse du taux de natalité du pays.

La logique est essentiellement la suivante :

La période de plusieurs décennies d’expansion économique robuste de la Chine ralentit rapidement. La Chine attribue une grande partie de ce ralentissement à un taux de natalité en baisse, qui pèse sur la croissance démographique et la production économique totale. Pour endiguer la baisse du taux de natalité, la Chine a remplacé sa politique d’un enfant par famille par une politique de deux enfants en 2015. Cela n’a pas fonctionné. Ainsi, la Chine est passée à une politique des trois enfants au début de 2021. Mais le gouvernement chinois craint que l’impact de ce changement de politique sur la production économique ne se matérialise avant des décennies et, par conséquent, il recherche une solution immédiate. Les responsables chinois estiment que les étudiants asiatiques qui poursuivent des services d’éducation à but lucratif sont plus susceptibles d’être orientés vers leur carrière et moins susceptibles de fonder une famille dans un avenir proche (oui, un grand saut dans la logique, mais celui que la Chine fait). Par conséquent, la Chine pense que la suppression des services d’éducation à but lucratif augmentera le nombre de diplômés du secondaire axés sur la famille dans un proche avenir et augmentera le taux de natalité à l’échelle du pays.

Quelle que soit la logique, ce n’est pas une mince affaire. Nous parlons d’une industrie de 100 milliards de dollars dans laquelle les plus grands titans technologiques chinois comme Alibaba, Tencent et ByteDance avaient investi de l’argent… et qui grandissait comme une traînée de poudre grâce au désir croissant de la population asiatique de gagner un avantage grâce à l’enseignement supérieur.

Il fait également suite à des mesures de répression réglementaires similaires du gouvernement chinois contre Alibaba et le géant du covoiturage Didi – que la Chine a en fait retiré des magasins d’applications.

Ce sont des actes sérieux. La Chine menace de prendre des mesures réglementaires contre son secteur technologique depuis plus de 10 ans maintenant. Mais ça a toujours été “tout parler, pas marcher”. Maintenant, la marche s’affiche… et en grand !

Il devient de plus en plus clair que, pour la première fois dans l’histoire moderne, la Chine veut tourner agressivement dans son secteur technologique.

De nombreux investisseurs estiment que cette action rend les actions chinoises « non investissables ». La personnalité de CNBC et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, Jim Cramer, a récemment déclaré dans son émission Mad Money : “Vous ne pouvez pas posséder ces actions.”

Nous ne partageons pas ce point de vue.

Nous pensons qu’une plus grande prudence est requise dans l’ensemble du secteur technologique chinois, mais pensons simultanément qu’une évaluation globale consistant à qualifier toutes les actions technologiques chinoises de « non investissables » est en fait tout simplement paresseuse.

La réalité est que la Chine a besoin de son secteur technologique pour réussir et, par conséquent, n’exercera des mesures de répression réglementaires que sur les entreprises qui peuvent gérer une telle répression – c’est-à-dire les géants technologiques du pays, comme Alibaba, Baidu et Tencent.

Nous éviterions ces géants chinois de la technologie dans un avenir prévisible. La Chine pourrait très bientôt faire tomber le marteau réglementaire sur ces géants de plusieurs centaines de milliards de dollars.

Mais qu’en est-il Nio (NIO) ? Non. La Chine a besoin de NIO pour réussir si le pays veut être compétitif sur le marché mondial des véhicules électriques et ne pas voir son marché automobile dominé par Tesla. De plus, NIO n’est qu’une entreprise de 70 milliards de dollars – elle n’est pas encore assez grande pour être réglementée.

Ou alors Bilbili (BILI) ? Non. La Chine ne s’inquiète pas du pouvoir monopolistique d’une plate-forme de médias sociaux de 36 milliards de dollars axée sur l’ACG. Cette entreprise s’en sortira indemne au milieu de ces mesures de répression réglementaires.

Ou que diriez-vous Café de la chance (LKNCY) ? Encore une fois, non. Luckin Coffee est trop petit pour attirer l’attention du gouvernement chinois sur la réglementation, et encore une fois, la Chine souhaite probablement que Luckin réussisse à empêcher que son marché intérieur du café ne soit dominé par Starbucks.

Ces actions chinoises survivront à la récente vague de répression gouvernementale – et donc, si vous les voyez continuer à baisser en raison de risques éphémères, vous devriez envisager de les acheter à la baisse.

Mais ce ne sont pas les seules actions technologiques chinoises qui semblent attrayantes au milieu du récent effacement…

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

