Binance

La répression mondiale contre Binance, qui représente près de 70 % de part de marché du volume d’échange au comptant

La principale bourse d’échange de crypto-monnaie Binance est désormais la cible de l’organisme de surveillance thaïlandais, qui a déposé vendredi une plainte pénale contre eux pour avoir exploité une entreprise d’actifs numériques sans licence.

Binance a en fait été averti par la SEC de ses activités dans une lettre en avril, mais n’ayant reçu aucune réponse, la Commission a déposé une plainte pénale auprès de la police, a-t-elle déclaré.

Ce n’est que la dernière d’une série de mesures de répression sur la plate-forme par des régulateurs du monde entier.

Cette semaine, le régulateur financier des îles Caïmans a également déclaré que Binance n’était pas autorisé à opérer sur le territoire.

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) s’est jointe à l’affaire, affirmant qu’elle assurerait un suivi avec l’unité locale de Binance en raison de l’examen minutieux des autorités ailleurs.

L’attitude de Singapour est évidemment de protéger Binance. Binance a rejeté l’investissement de Sequoia Capital et a déjà accepté l’investissement en capital appartenant à l’État de Singapour. En fait, de nombreux fondateurs de l’industrie chinoise des crypto-monnaies sont basés à Singapour. https://t.co/woNwHUuWoa – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2 juillet 2021

Avant cela, la semaine dernière, le chien de garde financier britannique a interdit à la société d’exercer des activités réglementées dans le pays, et avant cela, le régulateur japonais a déclaré que la bourse opérait illégalement dans le pays.

Binance a déjà restreint ses services pour les utilisateurs de l’Ontario et du Canada citant des « efforts de conformité », après que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a publié une déclaration d’allégations contre d’autres échanges cryptographiques, à savoir. Bybit, Poloniex et KuCoin, pour non-respect de ses réglementations.

Aux États-Unis, il fait l’objet d’une enquête par le ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service. En avril, le chien de garde allemand a également déclaré qu’il risquait une amende pour avoir offert des jetons liés à des actions.

Binance maintient quant à lui qu’il adopte une approche collaborative pour travailler avec les régulateurs et prend ses obligations de conformité au sérieux.

Les inquiétudes semblent concerner le manque de siège de Binance, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni qualifiant cela de « énorme problème ».

“La définition de tout le monde d’un siège social d’une entreprise est légèrement différente”, a réitéré le PDG de Binance Changpeng “CZ” Zhao lors du Sommet virtuel Ethereal plus tôt cette année. « Notre équipe de direction n’est pas assise dans un seul bureau, nous n’avons pas d’endroit précis où aller. »

Lancé en 2017, Binance s’est considérablement développé au cours de cette courte période et représente désormais 69,7% du volume d’échange au comptant centralisé légitime. Coinbase ne représente que 8 %, suivi de FTX à 4,3 % et de Kraken à 4,1 %.

Alors que les volumes de transactions à la bourse sont tombés à 662 milliards de dollars en juin, ils sont encore 10 fois supérieurs à ceux d’un an plus tôt. Les volumes globaux sur le marché sont également en baisse de 65% par rapport au pic de fin mai pour être au niveau de début février, mais toujours en hausse de 15 fois par rapport à juillet 2020.

Au milieu de cette répression, le token BNB natif de Binance, la 5e plus grande pièce avec une capitalisation boursière de 46,5 milliards de dollars, a subi une baisse de 68% en ligne avec la large vente du marché de la cryptographie.

Binance Coin/USD BNBUSD

304.0322$8.912.93 %

Volume 1,25 bVariation 8,91 $Ouvert 304,0322 $ En circulation 153,43 mMarket CAP 46,65 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.