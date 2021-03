La répression QAnon de Facebook purge l’adrénochrome, un groupe punk rock

La répression de Facebook contre les complots QAnon a détruit la présence sur les réseaux sociaux d’Adrenochrome – un groupe de punk rock.

Les membres du groupe punk rock basé à Oakland se disent surpris par la censure. Facebook a complètement désactivé la page du groupe, ainsi que trois de leurs comptes personnels. Une autre page consacrée à l’activité de réservation gérée par le chanteur et batteur du groupe a également été ciblée. Chacune de ces pages contenait des mentions du groupe de punk rock Adrenochrome.

Qu’est-ce que l’adrénochrome?

Le mot fait référence à l’adrénaline oxydée et a été popularisé par Hunter Thompson dans les années 70. Marie et ses camarades de groupe ont choisi le nom de leur groupe des années avant que QAnon ne commence à incorporer le produit chimique dans leurs théories du complot. Le groupe Adrenochrome a choisi ce nom en guise de remerciement pour une chanson du groupe britannique Sisters of Mercy.

Mais «l’adrénochrome» lui-même est un pilier central des complots QAnon circulant sur Facebook. Les adeptes de QAnon croient l’idée fictive de Hunter Thompson selon laquelle l’adrénochrome est une substance enivrante. Ils croient qu’il est récolté sur des enfants par une «cabale de l’État profond».

Les quatre membres de la bande Adrenochrome n’ont rien à voir avec les complots QAnon. Aucun des membres du groupe n’a discuté de QAnon en ligne. «En plus de recevoir occasionnellement des messages Facebook (non sollicités et indésirables) de la part de fans de QAnon confus au sujet de leur nom de groupe», écrit l’Electronic Frontier Foundation.

Facebook a tué la présence du groupe Adrenochrome sur les réseaux sociaux le 29 janvier. Encore trois fois.

«J’avais 2 300 amis sur Facebook, beaucoup de gens que j’avais rencontrés en tournée», raconte Marie. «Certaines de ces personnes que je ne sais plus comment joindre. J’avais des photos de mariage et des photos de bébé dont je n’avais aucune copie ailleurs. » Aucun des membres bannis n’a plus accès à leurs comptes Facebook. Cela fait partie d’une répression avec des faux positifs manifestement évidents.

La modération de contenu à l’échelle de Facebook est impossible à faire avec une précision de 100%. Mais enseigner à un algorithme que le mot «adrénochrome» est toujours mauvais conduit à ces pratiques. Cela signifie que les groupes littéraires sur Facebook ne pourront peut-être pas discuter des œuvres de Hunter Thompson sans craindre un faux positif. Cela signifie que les fans d’Adrenochrome, le groupe ne peuvent pas parler de leur musique sur les réseaux sociaux.

Adrenochrome a dû contacter l’Electronic Frontier Foundation pour obtenir de l’aide sur la restauration de leur compte.

Facebook n’a donné au groupe aucune raison pour laquelle la page a été supprimée. Ils ne prévoyaient pas non plus de moyen pour les membres de faire appel de leur cas avec un humain. Tout ce que Facebook fournit est un avis indiquant que le compte est désactivé et sera définitivement supprimé dans les 30 jours. Facebook conseille aux utilisateurs de se «connecter» au centre d’aide pour soumettre plus d’informations. Mais les comptes interdits ne peuvent pas faire cela.