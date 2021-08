La répression réglementaire de la Chine crée de la valeur dans certaines parties du marché

La pêche de fond sur le marché chinois a commencé.

Les nouvelles restrictions du pays sur ses entreprises d’éducation et de technologie devraient être “normales” pour les investisseurs des marchés émergents, a déclaré cette semaine le fondateur et directeur des investissements d’Astoria Portfolio Advisors, John Davi, à “ETF Edge” de CNBC.

“Il y a toujours un risque réglementaire d’investir en Chine”, a-t-il déclaré lundi dans une interview. « Au cours des 10 dernières années, il y a eu une série de politiques de resserrement de la réglementation en Chine dans un certain nombre de secteurs différents. Chaque fois, ce secteur est touché de 20 à 50 %.

“En ce moment, il y a de la valeur là-dedans”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il y a plus d’inconvénients, mais je pense qu’à long terme, … il existe un moyen de monétiser ces milliards de personnes dans les grands marchés émergents et la Chine est un bon moyen.”

Au cours du mois dernier, le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) a engrangé environ 2 milliards de dollars d’afflux, signe que certains investisseurs se tournent vers le groupe opprimé pour la valeur, a déclaré Davi. L’ETF a perdu environ 23% au cours du mois dernier.

“Je pense toujours que la bonne chose à faire est d’avoir un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale et d’avoir une certaine exposition aux marchés émergents et à la Chine et à d’autres marchés développés”, a-t-il déclaré. “Je sais que c’est difficile, mais vous voulez vraiment avoir un horizon temporel à long terme.”

Tous les investisseurs américains ne seront pas d’accord, a déclaré le fondateur de Life + Liberty Indexes, Perth Tolle, dans la même interview.

“Ce sont les problèmes mêmes pour lesquels les gens n’investissent pas dans les marchés émergents en premier lieu : un manque de transparence et le risque politique”, a déclaré Tolle.

“À une époque où les valorisations américaines sont si élevées, vous ne voulez pas décourager les gens d’investir à l’étranger”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, je pense que c’est ce qui va se passer ici, d’autant plus que la Chine représente 40% de la plupart des indices des marchés émergents.”

La solution de Tolle est d’investir en dehors de la Chine dans des pays avec des personnes et des marchés plus libres. Son entreprise gère l’indice derrière l’ETF Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets (FRDM), un fonds qui pondère ses avoirs en fonction des libertés civiles, politiques et économiques.

Ses principaux avoirs sont Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics, Bank of Central Asia et Bank Pekao, et ses principales pondérations par pays sont Taiwan, le Chili et la Corée du Sud.

« Nous pensons que la croissance de la prochaine décennie se situera dans les pays qui sont plus libres sur les marchés émergents. Oui, il va y avoir du commerce avec la Chine, et nous ne pénalisons pas le libre-échange. Le commerce est bon et cela fait partie de leur liberté économique. Mais ce ne sont pas des entreprises qui relèvent de l’État chinois », a déclaré Tolle.

“Ce ne sont pas des entreprises où l’État peut intervenir du jour au lendemain et anéantir toute votre valeur, car vous devez désormais être une organisation à but non lucratif comme nous l’avons vu avec les entreprises de technologie éducative”, a-t-elle déclaré. “Vous allez toujours avoir une exposition indirecte à la Chine par le biais du commerce et vous l’aurez même dans le S&P 500, mais il n’est pas nécessaire de doubler cela.”

Pour Kevin Carter, fondateur et chef des investissements d’EMQQ ETF, la panique autour de la répression en Chine constitue une “opportunité incroyable”, a-t-il déclaré dans la même interview.

“Cette série de problèmes réglementaires n’est que la gestion normale du pays. C’est le système financier. Ce sont des règles de monopole. Et celles-ci ne sont pas propres à la Chine”, a déclaré Carter, soulignant la cible des responsables américains sur Big Tech et les sondes Google de l’Union européenne. .

“Il s’agit pour le gouvernement de mettre les bras autour du pouvoir que possèdent beaucoup de ces entreprises technologiques et de s’assurer qu’elles ont des règles et des réglementations en place qui sont pour le bien de la société”, a déclaré Carter.