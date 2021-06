Juridique & Réglementaire

La répression réglementaire de la Chine se concentre sur le commerce de produits dérivés à effet de levier élevé

L’achat, la vente et la détention de crypto-monnaies ne sont pas affectés ; au lieu de cela, le commerce de produits dérivés est ciblé car les échanges cryptographiques suspendent les services connexes pour les utilisateurs chinois.

Avant le 100e anniversaire politiquement sensible du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet, la Chine a récemment pris une position ferme contre le Bitcoin et le minage de crypto, ce qui a provoqué l’effondrement des prix des crypto-monnaies.

Cependant, les choses semblent pencher vers le trading de produits dérivés plutôt que vers le marché au comptant.

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie chinois, OKEx, a récemment précisé que, même si les régulateurs vont être plus stricts sur les échanges et les opérations minières, les gens peuvent toujours détenir des cryptos.

L’échange a noté que la répression était “principalement due à des risques potentiels pour les consommateurs et la société en Chine”.

Opinion impopulaire : s’ils interdisent les dérivés, les dérivés décentralisés seront *dans l’ensemble* conformes aux réglementations locales. Les fondateurs sont des humains, ils ne veulent pas de problèmes juridiques inutiles. Cela s’applique à DeFi en général. Le seul moyen d’obtenir une résistance totale à la censure est de devenir anonyme. – Qiao Wang (@QwQiao) 1er juin 2021

Avant l’avis du Conseil d’État, la China Internet Finance Association a également mis en garde le public contre les risques d’investir dans des crypto-monnaies, en mettant l’accent sur le fait que les institutions doivent comprendre la nature des actifs cryptographiques, les institutions financières ne doivent pas s’engager avec eux et doivent respecter les réglementations existantes et que la Chine n’offre pas de protection juridique pour les investissements liés à la cryptographie.

Au milieu de cela, la plus grande bourse d’altcoins de Chine, MXC, a annoncé qu’il était interdit aux nouveaux utilisateurs en Chine de négocier des contrats à terme.

«En raison des récents changements dynamiques sur le marché, MXC suspendra certains de nos services tels que Margin Trading et Futures aux nouveaux utilisateurs de quelques pays et régions spécifiés. La plupart des utilisateurs ne seront pas affectés par ce changement », a déclaré l’échange.

Un autre échange BitMart a également signalé un changement de politique selon lequel il suspendra les services de négociation de contrats pour tous les utilisateurs chinois. Alors que les positions déjà ouvertes peuvent être fermées, aucune nouvelle position n’est autorisée.

“Les médias d’État chinois critiquent sévèrement le commerce à terme à fort effet de levier”, a noté le média local, Wu Blockchain.

Binance, Huobi, Bybit et OKEx sont les quatre principales bourses mondiales, et Huobi, qui est la plus sensible à la politique chinoise, a également annoncé qu’elle interdisait aux nouveaux utilisateurs chinois d’utiliser des contrats à terme, a-t-il ajouté.

Récemment, dans une interview, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a révélé que son marché chinois comprend 80 à 90 % du commerce de détail, contrairement aux États-Unis, où c’est exactement le contraire avec les institutions représentant cette part.

Wu Blockchain a également noté que Binance a également changé tous les chinois liés aux contrats et à l’effet de levier en chinois traditionnel, car il est “inquiet de la répression de la Chine continentale sur l’effet de levier et le trading de produits dérivés”.

