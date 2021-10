La répression technologique n’a pas interrompu les progrès de la R&D Blockchain des entreprises chinoises

Pékin. Source : Adobe/ SeanPavonePhoto

Les entreprises chinoises sont toujours en tête du classement des brevets blockchain – malgré la récente répression de Pékin contre la cryptographie et certaines des plus grandes entreprises technologiques du pays.

Ironie du sort, certaines des entreprises qui ont été victimes d’une récente répression contre les opérateurs d’applications de jeux, de technologies financières, de divertissement et de chat figurent en bonne place dans le dernier index mondial des brevets de blockchain, tel qu’il est compilé par le média de l’industrie de la propriété intellectuelle. DPI Quotidien et le Centre de recherche de l’indice d’innovation incoPat.

Mais malgré la méfiance apparente de Pékin à l’égard des plus grandes entreprises technologiques de l’Empire du Milieu, il reste déterminé à remporter la course mondiale à la technologie de la blockchain – et a apporté un « soutien politique » aux entreprises engagées à réaliser des « investissements d’entreprise » liés à la blockchain.

En conséquence, le Alibaba filiale fintech et opérateur WeChat Pay Groupe de fourmis se classe désormais au premier rang de la liste annuelle des 100 meilleurs, où il se situe la tête et les épaules au-dessus de ses concurrents nationaux et mondiaux dans le monde de la recherche et du développement de la blockchain. La société a enregistré un total de 1 252 brevets autorisés par blockchain, soit plus que « la somme des sociétés classées deuxième à cinquième » sur la liste.

La société mère d’Alibaba a également déposé 249 de ses propres brevets, se classant quatrième sur la liste.

Ces progrès sont d’autant plus remarquables compte tenu de l’année torride que Ant Group a subie aux mains des régulateurs chinois. Son introduction en bourse (IPO) a été sabordée à la onzième heure par Pékin avant que son fondateur Jack Ma ne disparaisse des yeux du public sans laisser de trace. Plusieurs mois plus tard, un Ma nouvellement maîtrisé et abattu est revenu sur les lieux, mais semble être devenu l’ombre de lui-même.

Plus récemment, l’entreprise est tombée sous le coup des réglementations en matière de données et de monopole que Pékin a utilisé pour s’emparer de la base de pouvoir des principales entreprises technologiques.

Le plus grand rival d’Alibaba a également connu une croissance exponentielle sur le front des brevets blockchain, malgré des obstacles très similaires : Tencent le mois dernier, a chuté hors des 10 plus grandes entreprises du monde, a rapporté Investment Week – avec des actionnaires effrayés en Occident pris dans une vente massive d’actions technologiques chinoises.

Mais la firme Technologie Tencent arm a connu le taux de croissance le plus rapide de l’indice au cours de la dernière année, se classant deuxième derrière Ant avec 391 brevets autorisés liés à la blockchain.

Le média China News a fait remarquer que l’industrie de la blockchain en Chine « s’est développée rapidement et occupe une position de leader dans les brevets de blockchain ».

l’Amérique IBM était troisième avec 297 brevets autorisés. Les Banque d’Amérique était neuvième sur la liste avec 74 brevets et la seule autre entreprise non chinoise dans le top 10 était la Corée du Sud Coinplug (à la cinquième place) avec 114.

Au total, plus de la moitié des 100 premières entreprises de la liste étaient chinoises et un quart étaient américaines. Cinq sociétés sud-coréennes et cinq sociétés japonaises figuraient également sur la liste, ainsi que quatre sociétés allemandes. D’autres pays n’ont pas pu rassembler plus d’une seule entreprise sur la liste.

