La reprise de Ferrari en 2021 met l’équipe sur la voie de « l’objectif final »

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que la reprise de l’équipe au cours de la saison 2021 fournit une base solide pour poursuivre leur « objectif final » de remporter son premier championnat du monde depuis 2008.

Après une saison 2020 misérable au cours de laquelle l’équipe a chuté à la sixième place du championnat des constructeurs – la pire position finale de Ferrari depuis 40 ans – elle s’est considérablement améliorée en 2021 pour prendre la troisième place derrière Mercedes et Red Bull.

En repensant à une saison qui a donné lieu à deux pole positions et cinq podiums, Binotto dit que la reprise de Ferrari a fourni la preuve de leur résistance à eux-mêmes ainsi qu’à leurs rivaux.

« Pour nous, il était plus important en tant qu’équipe de nous prouver d’abord que nous sommes capables de remédier aux principales faiblesses et d’améliorer le produit lui-même, d’améliorer nos performances et de combler l’écart avec les meilleures équipes », a déclaré Binotto.

« Ce qui a été fait en 2021 crée une base solide pour l’avenir. »

Après la déception de 2020, Ferrari a pratiquement doublé sa moyenne de points par course de 7,7 en 2020 à 14,7 cette saison. Binotto dit que l’équipe a atteint ses trois objectifs principaux qu’ils s’étaient fixés pour 2021.

« Le premier était d’essayer de réduire l’écart avec les meilleures équipes », a-t-il expliqué. «Nous savions que cela aurait été très difficile car certains des 2021 [car] aurait été une voiture 2020 avec le moins de modifications possible. Seulement deux jetons, quelques restrictions également sur la réglementation aérodynamique en raison de l’occupation de la soufflerie qui était quelque peu limitée. Mais certainement, dans nos objectifs, essayer de réduire l’écart avec les meilleures équipes était important. »

Ferrari, a expliqué Binotto, avait réduit de moitié son écart moyen de 1,3 seconde lors des séances de qualification avec Mercedes au cours de la saison 2020 à six dixièmes de seconde en 2021.

« La deuxième [goal] – quelque chose que j’ai toujours, toujours mentionné – était d’essayer de s’améliorer dans tous les domaines en 2020 », a-t-il expliqué. « Surtout sur l’hippodrome – qui, pour moi, est la préparation de la course et la gestion de la course. »

L’objectif final que Ferrari avait atteint, a poursuivi Binotto, était de se tourner vers l’avenir en construisant une «base solide» à partir de laquelle l’équipe pourra se lancer avec son groupe motopropulseur révisé.

« D’abord, ce sont les gens, donc l’esprit d’équipe », a déclaré Binotto. « Le deuxième, c’est le développement des groupes motopropulseurs hybrides. Nous savions qu’à partir de 2020, la situation en termes de vitesse et d’écart au meilleur en termes de puissance était très difficile. Donc, pousser et développer l’hybride était certainement quelque chose d’important.

Binotto affirme que Ferrari a établi quatre piliers de sa culture d’équipe pour l’aider à atteindre son « objectif final » d’un championnat du monde : l’innovation, considérer les erreurs comme des opportunités, un sens collectif des responsabilités et un esprit d’équipe.

« Nous travaillons beaucoup maintenant depuis Monza, il y a plus d’un an, de retour à Maranello, pour vraiment essayer d’améliorer non seulement l’esprit d’équipe, mais ce que j’appellerais notre ‘culture' », déclare Binotto. « Et nous avons fait, il y a des mois, un important atelier de travail d’équipe pour essayer de découvrir quels étaient les comportements qui étaient importants pour devenir meilleurs à l’avenir. »

La voiture 2022 de Ferrari, affirme Binotto, a été conçue grâce à un effort délibéré au sein de l’équipe d’ingénierie de l’équipe pour « sortir des sentiers battus ».

« Si je regarde la voiture 2022 et les unités motrices 2022, croyez-moi, il y a beaucoup d’innovations dedans », a déclaré Binotto. « Je pense que la façon dont toute l’équipe d’ingénierie a affronté le nouveau design, le nouveau projet, la réglementation 2022 – qui étaient une grande discontinuité – était certainement avec un esprit plus ouvert qu’avant. »

Ferrari a rebondi après une performance désastreuse en FranceEn citant l’exemple du Grand Prix de France, où des problèmes de grainage des pneus ont vu Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr tomber, Binotto dit que le deuxième domaine d’intérêt de l’équipe pour l’avenir était de savoir comment ils réagissent à erreurs.

« C’est essayer de comprendre que c’est une opportunité – pas de blâme, pas de doigt pointé », a-t-il expliqué. « Il y en a beaucoup – beaucoup sont internes, non visibles de l’extérieur.

« Je pense que le meilleur exemple de cette saison est celui que vous connaissez tous – la gestion des pneus et les problèmes que nous avons eus au Paul Ricard. Je pense que nous sommes arrivés là-bas peut-être pas complètement préparés en termes de pneus, sachant que cela aurait été une course difficile pour nous pour cet aspect.

« Je pense que depuis lors, en termes de préparation de course, nous avons fait beaucoup d’efforts pour essayer d’apprendre de cette erreur. Et je pense que l’équipe, en cela, n’a rien à blâmer à l’intérieur. Une approche constructive. Je pense que même Carlos l’a mentionné, qu’il a été impressionné de voir comment l’équipe a réagi au problème. Mais pour moi, cela a encore été une bonne occasion de montrer que notre esprit, notre culture, notre approche des erreurs sont certainement différentes aujourd’hui.

Les deux derniers éléments centraux de la nouvelle culture de Ferrari, selon Binotto, sont leur sens partagé de la responsabilité collective et l’esprit d’équipe.

« En italien, on dit ‘infinie l’essere squadra’, ce qui, pour moi, est encore plus fort en italien », a-t-il déclaré.

« Et il pense qu’ici, les comportements des pilotes le montrent. Je pense que c’est le meilleur exemple que nous puissions voir. En créant les bases solides de l’esprit d’équipe. Je pense que cela montre ce que nous faisons et je pense que, pour moi, c’est un élément clé. »

Avec la refonte de la réglementation automobile pour la saison prochaine, Binotto a déclaré que Ferrari avait embauché plus de 30 membres du personnel d’équipes rivales pour se préparer à tirer parti des opportunités offertes par les nouvelles règles. La voiture 2022 de l’équipe devrait être lancée « mi-février ».

« Le projet se déroule comme prévu », a déclaré Binotto. « C’est le premier.

« Nous savons que nous n’avons aucune référence aux autres concurrents. Je pense que c’est le plus difficile. Nous n’avons aucune rumeur sur ce qui se passe avec les autres. Ce qui est important pour moi, c’est de savoir que d’une manière ou d’une autre nous atteignons nos objectifs et que cela progresse comme prévu.

« Nous avons un plafond budgétaire depuis 2021, qui sera encore plus restrictif l’année prochaine. Encore une fois, un grand défi. Mais sur tout ça, je dois dire que l’équipe est bien organisée et qu’aujourd’hui elle travaille fort pour moi. L’équipe est plus forte que par le passé.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison de F1 2022Parcourir tous les articles de la saison 2022 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :