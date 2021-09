La reprise de l’immobilier en Inde est-elle durable ?

Même si la pandémie a drastiquement impacté le secteur en 2020, des jours meilleurs sont attendus au S2 2021.

La pandémie de coronavirus ayant un impact sur tous les secteurs de l’économie, les problèmes se sont aggravés pour le secteur immobilier indien, qui est confronté à un «scénario difficile» depuis l’introduction des réformes économiques et politiques. Le ralentissement depuis fin février est apparent et alors que les visites sur site sont quasi inexistantes, le processus de prise de décision est énormément retardé.

Le ralentisse- et la taxe sur les services (TPS), la démonétisation et la loi sur la propriété benami. L’impact du coronavirus sur le secteur immobilier indien était étouffant au point qu’il a presque interrompu les transactions immobilières l’année dernière lorsque le pays est entré dans un verrouillage complet entre mars et juin 2020. Depuis lors, le marché a fait plusieurs pas en avant. vers la reprise, et juste au moment où il semblait que la reprise n’était pas loin, le pays a été frappé par une autre vague de virus, cette fois, beaucoup plus mortelle.

Cependant, avec une campagne de vaccination agressive à travers l’Inde, le secteur immobilier a commencé à montrer des signes de reprise durable. Avec plusieurs villes comme Mumbai, Pune et Delhi NCR subissant des blocages partiels et des masses luttant pour les soins de santé, le secteur immobilier a subi un autre coup dur. Les acquéreurs se sont une nouvelle fois rétractés des visites de sites, ralentissant ainsi les transactions immobilières. Les experts du secteur sont d’avis que la reprise dépendra fortement de la façon dont l’Inde gère la deuxième vague de coronavirus.

Bien que le marché immobilier indien soit ébranlé par l’impact du COVID-19, les experts du marché disent que cela peut être une période très positive pour les acheteurs de maison car ils ont un avantage sans précédent pour négocier de bonnes affaires sur des options prêtes à emménager. Les acheteurs de maison devraient également bénéficier de taux d’intérêt historiquement bas de 7,15 à 7,8 % sur les prêts immobiliers. La pandémie a également fait prendre conscience aux acheteurs de la valeur de l’accession à la propriété, donnant ainsi un coup de pouce au sentiment de vente de l’immobilier résidentiel. Le verrouillage de COVID-19 a accéléré l’achat de logements axé sur la technologie en Inde, permettant d’inspecter les propriétés en ligne ainsi que de négocier et de finaliser des accords. Les visites virtuelles de sites deviennent également une réalité et une grande partie du processus de sélection et d’achat d’une propriété peut désormais se faire numériquement.

Alors que les effets néfastes de la pandémie se font déjà sentir à travers le monde, des opinions divergentes se font jour sur l’impact de COVID-19 sur le secteur immobilier, une urgence sanitaire qui a lancé de force la plus grande expérience de travail à domicile jamais réalisée au monde, mettant un point d’interrogation sur la pertinence des espaces de travail dans un monde post-Coronavirus. La deuxième vague de coronavirus a imprégné l’incertitude dans le secteur, entraînant une pause temporaire, mais les développeurs sont désormais mieux préparés et connaissent bien le savoir-faire d’une pandémie. Le secteur immobilier indien est désormais un marché d’acheteurs et le programme de vaccination en cours renforce la confiance des acheteurs. Il est fort probable que le secteur reprenne sa croissance à partir du troisième trimestre de l’exercice 2021. Il y aura un flux constant d’investissements qui assureront des opportunités de croissance avec des rendements plus élevés. L’arrêt sera de courte durée et la confiance dans le marché reviendra dès que la courbe Covid se ralentira.

Alors que la RBI continue de maintenir le taux des prises en pension à 4%, les acheteurs de maison peuvent actuellement obtenir des prêts immobiliers pour un taux d’intérêt annuel aussi bas que 6,65%. Cela contraste avec le taux d’intérêt moyen des prêts immobiliers de 8 % observé en janvier 2020. La croissance des prix dans le segment du logement a également été sous pression l’année dernière, en raison de l’impact sur la demande.

Attentes de prix dans les 12 prochains mois

À Mumbai, 58 % des personnes interrogées dans la ville s’attendaient à ce que le prix de leur résidence actuelle augmente de 1 % à 9 % au cours des 12 prochains mois. Dans la région métropolitaine de Mumbai au premier semestre, la part des ventes dans les segments relativement chers (prix supérieurs à 5 millions d’INR) est passée de 46% au premier semestre 2020 à 56% au premier semestre 2021 tandis que celle des segments relativement abordables (prix inférieurs à 5 millions d’INR) est passé de 54 % à 44 % au cours de la même période. Au premier semestre de Delhi, le prix de l’immobilier résidentiel au cours du premier semestre 2021 est resté largement au niveau du premier semestre 2020. Les marges attendues plus faibles ont empêché les développeurs d’offrir des remises pures et simples, bien qu’ils aient offert une flexibilité dans le paiement des montants de réservation et des options de paiement différé depuis l’épidémie de COVID-19.

Déménagement ou emménagement dans une nouvelle maison

À Mumbai, 10 % des personnes interrogées de Mumbai ont déclaré avoir déménagé leur résidence depuis le début de la pandémie. 35% des répondants de Mumbai sont enclins à envisager de déménager dans une autre ville au cours des 12 prochains mois. Dans la région métropolitaine de Mumbai, un grand pourcentage d’acheteurs de maisons dans les segments de luxe avaient acheté leur maison pendant la fenêtre de droit de timbre de 2% qui s’était fermée le 31 décembre 2020. En conséquence, au premier semestre 2021, dans les segments > 5 millions d’INR, le segment dont le prix se situe entre 5 et 10 millions d’INR a vu sa part passer de 24 % au premier semestre 2020 à 39 % au premier semestre 2021. À Delhi, la part est restée stable à 34 % du volume total des ventes en RCN. Noida, en revanche, a vu sa part passer de 18% du volume total des ventes au S1 2020 à 15% au S1 2021. Cependant, en termes de volume, Noida a noté une saine augmentation en glissement annuel des ventes de logements.

Raisons d’influencer les décisions d’achat futures

À Mumbai, l’amélioration de la résidence familiale (21 %) suivie par la raison d’affaires/d’emploi (16 % des répondants) et l’augmentation de la taille de la famille (15 % des répondants) sont les principales raisons. Dans la région métropolitaine de Mumbai, les flux de revenus des acheteurs de maison dans le segment à revenu moyen à élevé ont été relativement moins touchés par la pandémie et ils disposaient également d’un plus grand coussin d’épargne par rapport aux acheteurs de maison dans les segments abordables, ce qui pourrait conduire à l’achat de nouveaux maisons à l’avenir. À Delhi, les ventes de logements d’un coût supérieur à 1 crore INR ont enregistré le volume maximal de ventes au cours du premier semestre 2021. Le segment haut de gamme a le plus bénéficié au cours de cette période, enregistrant 39 % de l’absorption globale des ventes de logements, contre 28 % au premier semestre 2020 et donc cela pourrait conduire à de futurs achats de maison.

Caractéristiques de localisation préférées pour influencer les décisions d’achat futures

À Mumbai, 95 % des personnes interrogées ont indiqué que l’accessibilité à de bons soins de santé était la principale caractéristique pour influencer la décision d’achat. Les zones moins polluées (89 %), la proximité du lieu de travail (81 %) et les bonnes vues (81 %) étaient les autres caractéristiques importantes. À Delhi, l’annonce récente d’accélérer l’achèvement de l’autoroute Dwarka d’ici août 2022 devrait aider à attirer les acheteurs vers les produits abordables et intermédiaires le long de cette ceinture.

Attentes futures

Même si la pandémie a considérablement affecté le secteur en 2020, des jours meilleurs sont attendus au second semestre 2021. Dans un contexte d’importance croissante de l’accession à la propriété chez les acheteurs et les investisseurs, la demande d’immobilier résidentiel serait élevée au cours de l’année à venir. En ces temps extraordinaires, les parties prenantes de tous les secteurs ont la possibilité de ré-imaginer structurellement leurs stratégies, pour assurer une reprise durable. Pour ce faire, il faudrait abandonner les approches traditionnelles et adopter de nouvelles méthodes transformationnelles – qui seraient accélérées par l’adoption généralisée de la technologie, une impulsion politique soutenue et un intérêt accru des investisseurs pour Mumbai, la région métropolitaine de Mumbai et Delhi.

(Par Rajani Sinha, économiste en chef et directeur national – Recherchet Chevalier Frank)

