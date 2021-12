La reprise de ‘Music Man’ annulée en raison d’Omicron – Broadway ferme ses portes

Crédit photo : Gene ReedLa reprise de « Music Man » avec Hugh Jackman a été officiellement annulée en raison d’Omicron.

Les émissions des 25 et 26 décembre ont été annulées après que l’actrice Sutton Foster a été testée positive. Elle a raté la représentation de l’émission de jeudi et les producteurs ont décidé d’arrêter les prochaines dates prévues. Ces annulations ne sont que la cerise sur le gâteau d’une tendance qui voit une douzaine de spectacles de Broadway s’assombrir pour les acteurs et l’équipe testés positifs pour le coronavirus.

Malgré les protocoles de vaccination pour le public, les équipes et les artistes, des émissions comme «Le Roi Lion», «Jagged Little Pill», «Aladdin», «Hamilton» et «Harry Potter et l’enfant maudit» sont toutes devenues sombres.

Les producteurs de ‘Music Man’ ont partagé que les dates de reprise prévues sont annulées via les réseaux sociaux.

« Notre société n’aurait rien aimé de plus que de célébrer les vacances avec le public et leurs familles, mais la priorité est la santé et le bien-être des acteurs, de l’équipe et du public », indique le communiqué. Sutton Foster a partagé la nouvelle de son test positif vendredi, ce qui a entraîné les annulations.

« Hier, j’ai été testé positif pour COVID », écrit Foster. « À midi, Kathy Voytko l’a découvert. Et hier soir, elle a continué pour Marian Proo (le personnage de Foster) et l’a brisé », a déclaré Foster, louant la performance de sa doublure.

« Je suis reconnaissant à Kathy et à notre incroyable entreprise. Je suis reconnaissant à tous les swings et doublures qui font continuer tous les spectacles, maintenant et toujours. » Jackman a également prononcé un discours après le spectacle remerciant Voytko et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer ses pensées plus tard.

« Partout à Broadway, c’est une époque que nous n’avons jamais connue », écrit Jackman. « Nous en sommes à notre quatrième aperçu. Nous sommes tous en train d’apprendre. Les balançoires et les doublures n’ont pas eu la chance d’apprendre. Ils regardent depuis le coin d’une pièce pendant que nous répétons, pendant que nous répétons encore et encore.

« Ils ont juste à regarder et à écrire des notes, puis cinq heures avant nos représentations, on leur dit: » vous êtes sur. » Le courage, l’éclat, le dévouement, le talent, les swings, les doublures – ils sont le fondement de Broadway.