La reprise de Sir Lewis Hamilton en P2 pourrait être un sauveur de titre

Sir Lewis Hamilton a estimé que s’il avait perdu 25 points contre Max Verstappen à Imola, il aurait été difficile de récupérer.

Tout en poursuivant Verstappen dans le trafic pour prendre la tête du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Hamilton s’est trompé en essayant de contourner l’extérieur de George Russell, mais a fini par glisser dans le gravier après s’être aventuré sur une zone humide.

Le Britannique a maintenu sa Mercedes W12 en marche, mais en essayant de récupérer, il est sorti de la voie de secours et a heurté la barrière, endommageant son aile avant.

À la fin, il a fait marche arrière hors du bac à gravier, mais peu de temps après un accident entre Russell et son coéquipier Mercedes de Hamilton, Valtteri Bottas, a fait sortir les drapeaux rouges, renvoyant Hamilton et les autres coureurs dans la voie des stands.

Tout cela signifiait que Hamilton courait toujours juste à l’intérieur des points, et lorsque la course a repris, il a pu revenir en P2 au drapeau à damier.

Avec le point de bonus du tour le plus rapide, Hamilton a pu conserver son avance du championnat des pilotes sur Verstappen d’un point, mais si sa course s’était terminée dans le gravier, Hamilton estime que même après deux courses, cela aurait été «difficile». pour ramener Verstappen.

“Je pense, sans aucun doute, revenir au deuxième rang et obtenir ces points aujourd’hui sera très précieux tout au long de la saison”, a déclaré Hamilton aux journalistes.

«Si j’avais perdu 25 points aujourd’hui, cela aurait été difficile à récupérer… sur la base du fait que Red Bull – c’est la première fois qu’ils ont une voiture victorieuse au championnat, leur voiture est incroyablement rapide.

«Ils ont été plus rapides que nous ce week-end, certainement en qualifications, mais cela semble aussi un peu en course. Mais je ne sais pas s’ils ont commis quelques erreurs, je pense qu’ils l’ont fait, Max a fait en qualifications par exemple, sinon il aurait été en pole.

«Mais nous avons une bataille très serrée et nous adorons le fait que ce soit une bataille serrée et que c’est formidable de voir McLaren revenir là-bas après si longtemps, c’est formidable de voir Ferrari paraître forte donc il va y avoir beaucoup de des courses passionnantes à venir et stimulantes pour nous tous de tant de façons différentes.

Une leçon sur “ ne jamais abandonner ”, de @LewisHamilton 👏 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/QMnKLCD4Lv – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

Lorsque la course s’est déroulée sous des conditions de drapeau rouge, Hamilton a été vu accroupi dans la voie des stands, la tête dans les mains.

Mais la reprise qui a suivi a été phénoménale autour d’un circuit connu pour ses difficultés de dépassement, et Hamilton a clairement indiqué qu’il n’était pas prêt à laisser sa course se terminer dans le gravier.

«Je pense que, dans la vie, lorsque vous rencontrez une forme d’adversité en termes de défis, d’erreurs et de mésaventures ou quels que soient les obstacles que vous trouvez que vous devez surmonter ou les obstacles, il est toujours plus satisfaisant de les surmonter», a-t-il expliqué.

«Ce ne sont pas les erreurs qui vous définissent, encore une fois, ce n’est pas la façon dont vous tombez, c’est comment vous vous relevez et je pense définitivement à ce moment-là, pour moi, vous savez que je ne fais pas trop d’erreurs et ça s’est effondré dans cette position .

«Mais honnêtement, j’ai l’impression que ces choses arrivent pour une raison et que les autres ont fait un travail fantastique, mais je me souviens d’être assis là, à regarder la barrière et j’ai refusé de penser que la course était terminée. J’ai refusé de croire que la course était terminée.

«J’aurais évidemment pu arrêter la voiture et sortir, mais je suis reconnaissant de ne pas l’avoir fait. Je suis reconnaissant d’avoir fait une marche arrière, puis après cela, je suis sorti de la voiture et j’ai essayé de changer la colère et de la transformer en énergie positive afin que je puisse revenir et courir vers l’avant. C’est une leçon incroyable à envoyer et à vivre. »

