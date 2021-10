La reprise décolle, mais les vents contraires persistent

Les économistes de Bank of America soulignent que l’augmentation des salaires ruraux s’est modérée, avec une moyenne de seulement 2,7% en glissement annuel sur la période avril-juillet.

Grâce en partie à la diminution du nombre d’infections à Covid-19 et à la troisième vague de la pandémie qui ne s’est pas encore manifestée, la reprise s’accélère clairement, bien que toutes les mesures n’affichent pas le même élan. Il est inquiétant de constater que le secteur des services – le secteur à forte intensité de contact, continue d’accuser un retard par rapport au reste de l’économie. Mais il y a des progrès qui peuvent être applaudis ; L’activité d’appels d’offres a connu une augmentation de 22% en glissement annuel au T2FY22, tirée par les commandes des secteurs des routes, de la distribution d’énergie et de l’équipement portant la hausse du S1FY22 à 5% en glissement annuel. Le TCAC sur deux ans est de 22% mais fortement biaisé en faveur des routes, hors desquelles la croissance chute fortement à 7%. Le crédit non alimentaire a augmenté de 6,75% en glissement annuel au cours de la quinzaine jusqu’au 24 septembre, le plus rapide en près de 18 mois et les analystes soulignent que la demande de nouveaux prêts au T2FY22 a rebondi aux niveaux observés pour la dernière fois au T4FY21 ; la croissance des prêts entre la fin mars et maintenant est devenue légèrement positive. La reprise se reflète dans l’indice Nomura de reprise des affaires en Inde, qui est passé à 105,1 pour la semaine se terminant le 10 octobre contre 103,4 la semaine précédente et un niveau pré-pandémique de 100. Ce qui est encourageant, c’est que les économistes pensent à la hausse, cette fois , est assez large. Les premières mises à jour du deuxième trimestre du secteur des entreprises suggèrent que les consommateurs sont de retour dans leurs achats ; Avenue Supermarts et Titan, par exemple, ont affiché de solides chiffres d’affaires tandis que les acteurs immobiliers Sobha, Macrotech Developers et Oberoi Realty affichent des volumes de ventes solides.

Néanmoins, il y a quelques inquiétudes. Les économistes de Bank of America soulignent que l’augmentation des salaires ruraux s’est modérée, avec une moyenne de seulement 2,7% en glissement annuel au cours de la période avril-juillet, contre 7,4% en glissement annuel au cours de la période correspondante de 2020. La modération a été plus marquée dans le cas des non -salaires agricoles ; le soutien des salaires minimums plus élevés et des allocations plus importantes pour le MGNREGA, dans la première phase de la pandémie, a diminué. De plus, ils ont atténué leurs attentes concernant la demande rurale, car ils pensent que malgré une amélioration probable des revenus agricoles, la hausse des coûts agricoles nuira. Les coûts agricoles (imputés à partir du WPI) sont en forte hausse de 13,7% en glissement annuel entre avril et août, contre une augmentation moyenne de 1,3% en glissement annuel au cours des cinq années précédentes. Ainsi, alors que la production kharif au cours de l’exercice 22 devrait augmenter d’environ 0,5 % en glissement annuel, un taux similaire à celui observé au cours de l’exercice 21 de 0,8 % en glissement annuel, une partie de la croissance des revenus induite par les prix – comme prévu par les bons prix de gros – serait compensée par des coûts plus élevés.

Ce qui pourrait également gâcher la fête, ce sont les prix élevés du pétrole brut qui alimenteront l’inflation locale, faisant monter les prix des biens et des services alors que les entreprises répercutent les coûts sur les consommateurs. Si les coupures d’électricité se poursuivent, cela va frapper la production industrielle et aggraver les pénuries d’intrants, déjà sévères grâce à la raréfaction des puces. Les taux d’intérêt augmentent, mais très lentement, et il est peu probable qu’ils atteignent des niveaux où ils décourageraient les entreprises ou les particuliers d’emprunter. Le pire coup dur de tous pourrait venir d’une nouvelle augmentation des cas de Covid, actuellement d’environ 20 000 par jour, pendant ou après la période des fêtes. Pendant ce temps, les données CMIE montrent que le taux de chômage a fortement chuté à 6,9 % pour septembre ; les tendances publiées par les agences de recherche d’emplois montrent que les entreprises ont intensifié l’embauche de cols bleus et de cols blancs. Mais il est probablement prudent de ne pas prendre les devants. La prévision de croissance du PIB plutôt modérée de la RBI de 7,8% au cours de l’exercice 23, contre 9,5% pour l’année en cours, suggère que nous pourrions manquer quelque chose.

