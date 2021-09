La reprise des voyages internationaux : tout ce qu’un voyageur indien doit savoir

Pour voyager dans des pays qui n’ont pas d’accord de bulle d’air avec l’Inde, vous devrez d’abord voyager vers une destination qui a un tel accord avec le pays et qui propose des vols vers la destination finale.

Nous avons supprimé notre envie de voyager depuis assez longtemps et c’est si bon de sentir le voyage dans l’air. Après avoir traversé les restrictions liées à la pandémie et très peu d’opportunités de voyages internationaux, les Indiens peuvent désormais s’attendre à explorer le monde. Pensez aux plages de sable blanc, aux hauteurs enneigées, au saut à l’élastique à Vegas ou à la plongée avec tuba aux Maldives. Si vous êtes du genre à aimer la paix, vous pouvez vous prélasser et vous prélasser au soleil d’hiver sur la côte française ou peut-être vous pouvez faire du shopping d’histoire dans les anciens châteaux et musées de toute l’Europe. Peu importe ce dont vous rêvez, le moment est venu de commencer à planifier votre voyage.

La relance des voyages est provoquée par les campagnes de vaccination partout dans le monde. L’Inde se dirige rapidement vers la marque de l’administration d’un milliard de doses de vaccin, et chaque jour, le nombre de personnes entièrement vaccinées augmente également. Cependant, avant de décrocher le téléphone pour appeler ou WhatsApp votre agent de voyages, examinons les différentes réglementations de voyage en place dans les principales destinations internationales. Cela vous aidera à mieux planifier vos déplacements et sans tracas.

Aucune destination de quarantaine

Les voyageurs qui présentent un rapport de test RT-PCR négatif de moins de 72 heures avant l’embarquement n’ont pas besoin de se soumettre à une quarantaine à leur arrivée aux Maldives, en Afrique du Sud, en Russie, au Venezuela, en Islande, en Égypte, au Kirghizistan, etc. Cependant, si quelqu’un est trouvé positifs à leur arrivée, ils auraient alors besoin d’un isolement/quarantaine obligatoire, etc., si nécessaire. Pour voyager dans des pays qui n’ont pas d’accord de bulle d’air avec l’Inde, vous devrez d’abord voyager vers une destination qui a un tel accord avec le pays et qui exploite des vols vers la destination finale. Après cela, vous pouvez prendre d’autres vols pour rejoindre le pays de leur choix.

Le ‘Pass Vert’

L’impact le plus important et le plus stimulant est venu des pays membres de l’UE. Seize pays de l’Union européenne ont mis en place un dispositif « Green Pass » pour les voyageurs indiens ayant reçu leurs deux doses de Covishield. Il s’agit de la France, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, les Pays-Bas, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et la Suisse. Ainsi, vous n’avez plus besoin de reporter vos rêves d’une lune de miel en Suisse, d’observer les aurores boréales, d’explorer l’Europe côtière ou de passer une soirée romantique à Paris tant que vous avez la protection « Covishield » !

La zone de quarantaine

À l’heure actuelle, certains pays exigent que les voyageurs indiens soient obligatoirement mis en quarantaine à leur arrivée, tels que le Royaume-Uni, le Qatar, le Mexique et la Turquie. Vous devez également avoir un rapport RT-PCR négatif de moins de 72 heures avant l’embarquement et passer un test COVID-19 obligatoire à l’arrivée. Par exemple, si vous voyagez en Angleterre, vous devez subir une quarantaine pendant 10 jours même lorsque vous avez des rapports de test négatifs de moins de 72 heures, et devrez passer un autre test COVID-19 le jour 2 ou avant, puis le ou après jour 8. Ce n’est que lorsque ces tests seront négatifs que vous serez autorisé à explorer librement le Royaume-Uni.

Changements à venir dans les voyages internationaux

Voyager aux États-Unis deviendra beaucoup plus facile d’ici novembre pour les Indiens entièrement vaccinés dont le test RT-PCR est négatif moins de 72 heures avant l’embarquement. Le président américain Joe Biden a annoncé qu’ils supprimeraient les règles générales nationales de quarantaine obligatoire en vigueur actuellement et se concentreraient sur une approbation de personne à personne basée sur le statut de vaccination et de test.

Voyager dans la nouvelle norme

Avec un tel assouplissement des normes de voyage par les principales destinations mondiales, les voyages internationaux vont prendre de l’ampleur pour les Indiens partant à l’étranger ainsi que les citoyens d’autres pays venant en Inde. Cependant, peu importe à quel point nous souhaitons les expériences amusantes et gastronomiques illimitées que le tourisme international offrait dans le passé, nous devons maintenant nous déplacer avec prudence, que nous voyagions vers une destination étrangère ou vers un lieu national inexploré. Il est toujours nécessaire d’observer un comportement approprié au COVID-19 pour sa propre sécurité. Par exemple, le port de masques faciaux/écrans faciaux, le maintien de la distance sociale et la pratique de la désinfection des mains et d’autres pratiques d’hygiène sont de la plus haute importance. Il faut se rappeler que le virus n’est pas encore totalement éliminé et que les voyages ne doivent pas faciliter sa propagation.

Vous devez suivre les normes en constante évolution et une pléthore de règles et de réglementations, surtout si vous souhaitez vous lancer dans un voyage européen ou tout autre voyage multi-destinations à l’international ou même au niveau national. C’est là que les agents de voyages s’avèrent être un système d’accompagnement idéal en proposant un accompagnement personnalisé et des mises à jour régulières sur les évolutions réglementaires. Les agents de voyages font également un effort supplémentaire pour organiser les meilleurs itinéraires et services connexes afin de garantir aux voyageurs une expérience sans tracas et mémorable lors de leurs voyages à l’étranger tant attendus dans la nouvelle normalité !

