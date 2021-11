La reprise du tourisme se poursuit en septembre, mais avec la moitié des arrivées qu’avant la pandémie

11/03/2021

Act à 11:19 CET

Sara ledo

La récupération de tourisme continue, mais encore loin des chiffres d’avant la pandémie. 4,7 millions de touristes sont arrivés en Espagne en septembre, 311% de plus qu’en 2020, l’un des pires mois de l’année après le confinement en raison de l’arrivée d’une nouvelle vague de virus. Mais les visites s’additionnent toujours la moitié des 8,8 millions de touristes arrivés en septembre 2019, alors que le coronavirus ne s’était pas encore propagé à travers l’Espagne, selon des données publiées ce mercredi par l’Institut national de la statistique (INE).

Cela signifie fermer le deuxième été après la pandémie avec l’arrivée de 14,3 millions de touristes, plus du double de ceux qui sont arrivés aux mois de juillet, août et septembre de l’année dernière, mais la moitié des 28,8 millions en 2019. Du côté des dépenses des visiteurs, la proportion des pertes est très similaire : les touristes ont payé 16 174 millions d’euros à la saison estivale de cette année, contre 5 873 millions en 2020 et 33 264 millions en 2019. Ainsi, la reprise du secteur perdure, portée par les vaccins et l’ouverture des frontières ; mais surtout en l’absence de nouvelles vagues de virus, qui sont celles qui ont interrompu la restitution des arrivées de touristes internationaux il y a un an.

Avec tout, l’écart entre l’arrivée des touristes internationaux avant et après la pandémie reste abyssal. Au cours des neuf premiers mois de 2021, le nombre de touristes visitant l’Espagne a augmenté de 17,2 % et avoisinait les 19,7 millions. En el mismo periodo de 2020 llegaron 16,8 millones, mientras un año antes –cuando España cosechó su último récord histórico con 83,7 millones de turistas acumulados al final del periodo– habían sido 66,9 millones de extranjeros los que visitaron ce pays. Cela signifie qu’au cours des neuf premiers mois de cette année, même 30% du nombre total de touristes avant la pandémie n’a été atteint.

Avec les données accumulées jusqu’en septembre, le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme estime l’arrivée de 10,7 et 10,9 millions de touristes à la fin de l’année, ce qui Cela signifierait clôturer l’année avec 30,4 ou 30,6 millions de visites, 10 millions de plus qu’en 2020, mais 50 millions de moins qu’en 2019. Le ministre Reyes Maroto a souligné dans un communiqué que les données de septembre « confirment que la réactivation du tourisme international est en cours ». « De mois en mois, une tendance positive se consolide qui place l’Espagne comme l’une des destinations préférées des touristes internationaux en raison de ses attractions touristiques, mais aussi en raison de ses niveaux élevés de sécurité puisque 89 % de la population cible est vaccinée », a-t-il ajouté. Maroto.

La France cède à l’Allemagne

Par marchés sources, Allemagne était le principal pays de résidence d’où les voyageurs sont arrivés en septembre (829 269 touristes), ce qui représente 17,7% du total et une augmentation de 841,2% par rapport à septembre 2020. Il est suivi du Royaume-Uni, 785 478 touristes, et de la France, 687 480. De cette façon, la prépondérance que la France avait les mois précédents est diluée, sa proximité avec l’Espagne signifiait l’arrivée de beaucoup plus de visiteurs que d’habitude. En réalité, Sur les neuf premiers mois de 2021, la France est le pays qui a attiré le plus de visiteurs, avec plus de 4 millions (23,1% de plus qu’en 2020), contre 3,4 millions en Allemagne (57,5 % de plus qu’il y a un an).

De son côté, le Royaume-Uni tente lentement de récupérer son site, bien qu’encore loin des années d’avant la pandémie où il représentait un quart de tous les visiteurs arrivant en Espagne. Au cumul jusqu’en septembre, 2,3 millions de touristes sont arrivés du pays dirigé par Boris Johnson, soit 17,1% de moins qu’en 2020.

Les Baléares dépassent la Catalogne

Par communautés de destination, les îles Baléares sont toujours en avance sur la Catalogne. Spécifique, les îles ont reçu 1,2 million de touristes en septembre, 24,9% du total; tandis que la Catalogne a attiré 867 500 touristes (18,5%) et l’Andalousie (14,7%) 687 383. Dans le cumul des neuf premiers mois, le même schéma est maintenu, avec les îles Baléares en première place, avec près de 5,1 millions et une augmentation de 216,7% par rapport à la même période en 2020, suivies de la Catalogne (avec plus de 3 , 7 millions et une augmentation de 7,2%) et l’Andalousie (avec plus de 2,6 millions, soit une augmentation de 6,9%). Avant la pandémie, la Catalogne était la première communauté de destination pour les touristes étrangers, avec 15,7 millions de touristes au total, tandis qu’Illes Balears en avait reçu 12,1 millions.