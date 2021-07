La reprise économique commence ; l’industrie donne des recommandations pour maintenir la dynamique de croissance

Pour juin 2021, l’indice GPS a été enregistré à 110,3 par rapport au plus bas de neuf mois de 91,5 pour le mois de mai 2021.

Avec le recul progressif de la deuxième vague de Covid-19, les activités économiques ont repris en juin, créant une marge de croissance pour l’économie. Au cours des mois d’avril et de mai 2021, l’économie indienne a connu un impact considérable. Cependant, à partir de juin 2021, les indicateurs économiques et commerciaux se sont améliorés. La Chambre de commerce et d’industrie PHD (PHDCCI) dans son indice Economy GPS indique que la reprise de l’économie indienne a commencé le mois dernier.

“L’indice Economy GPS est un indice composite de trois indicateurs économiques et commerciaux ayant pour année de base 2018-19 à 100 qui est utilisé pour mesurer l’activité économique et commerciale au sens large au cours d’une période donnée”, a déclaré le PHDCCI. Ces indicateurs sont la perception de la TPS, les ventes de véhicules de tourisme et Sensex (moyenne quotidienne). Pour juin 2021, l’indice GPS a été enregistré à 110,3 par rapport au plus bas de neuf mois de 91,5 pour le mois de mai 2021.

Alors que l’indice a montré des signes de reprise, Sanjay Aggarwal, président de la Chambre de commerce et d’industrie de PHD, il est nécessaire de prendre des mesures politiques efficaces qui permettront à la demande et donneront une impulsion pour maintenir l’élan de la reprise. « Le mouvement des indicateurs économiques et commerciaux clés mesurés par l’indice GPS de l’économie PHDCCI implique que pour atteindre une trajectoire de croissance plus élevée, des mesures politiques efficaces sont à nouveau nécessaires pour soutenir la création de la demande et avoir un effet multiplicateur sur l’amélioration des possibilités de production, l’expansion de l’emploi dans les usines, l’expansion des investissements en capital et le cercle vertueux global de croissance et de développement de l’économie indienne », a déclaré Aggarwal.

En dehors de cela, Aggarwal a donné quelques recommandations :

Les taux d’intérêt pour les consommateurs ainsi que les entreprises doivent être abaissés, ainsi que la conformité pour les MPME et la facilité de faire des affaires. Afin d’augmenter le revenu personnel disponible des personnes, un régime fiscal plus faible est avantageux. Le décaissement du crédit devrait être prioritaire par le secteur bancaire. Il est également nécessaire de se concentrer sur la fourniture de décaissements de prêts sans tracas et l’amélioration des liquidités pour les MPME, en particulier dans les secteurs ruraux. Afin d’atteindre l’élan de reprise de l’activité économique et commerciale, Aggarwal pense qu’une attention politique immédiate est nécessaire pour l’accès au crédit aux secteurs de l’industrie et des services. Des réformes peuvent être introduites pour faciliter la conduite des affaires, ce qui renforcera encore la demande et la création d’emplois. Cela devrait également augmenter les investissements privés. Le gouvernement doit également se concentrer sur les dépenses d’infrastructure qui permettraient de surmonter les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et de renforcer la confiance parmi les entreprises et les ménages. En dehors de cela, la mise en œuvre d’une politique budgétaire expansionniste devrait être poursuivie dans le but de faciliter la transformation vers une économie numérique et inclusive. économique, tout en maîtrisant les risques fiscaux et financiers.

À l’avenir, PHDCCI s’attend à une forte trajectoire de croissance pour l’exercice en cours 2021-22 sur la base d’un effet de base statistiquement faible de l’exercice 2021.