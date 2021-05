La reprise économique s’essouffle, la croissance du PIB pourrait être inférieure à 9% en FY22 en raison de la 2e vague COVID: enquête

“La reprise économique commence à s’essouffler avec des taux d’infection atteignant des niveaux records. Près de sept répondants sur dix s’attendent à ce que le PIB (croissance) soit inférieur à 9 pour cent pour l’exercice 22”, a-t-il indiqué.

Au milieu d’une deuxième vague de COVID-19 qui fait rage et des restrictions ultérieures sur les activités commerciales imposées par plusieurs États, la reprise économique commence à s’essouffler et la croissance du PIB du pays devrait être inférieure à 9% pour l’exercice actuel, selon une enquête.

Au moins 80% des personnes interrogées s’attendent à ce que la demande des consommateurs pour des articles non essentiels ainsi que les investissements soient gravement affectés en raison de la situation actuelle du COVID, selon l’enquête menée par Care Ratings.

«La reprise économique commence à s’essouffler avec des taux d’infection atteignant des niveaux records. Près de sept répondants sur 10 s’attendent à ce que le PIB (croissance) soit inférieur à 9 pour cent pour l’exercice 22 », a-t-il indiqué.

Selon l’étude, la majorité des personnes interrogées s’attendent à ce que le verrouillage annoncé par plusieurs États se poursuive jusqu’à la fin du mois de mai. Au total, 54% des personnes qui ont participé à l’enquête pensent que le verrouillage est une solution à la situation actuelle du COVID-19 dans le pays, a-t-il déclaré. Un peu plus des trois quarts des répondants estiment que le verrouillage actuel n’est pas aussi strict que les restrictions imposées l’année dernière, a-t-il ajouté.

Une autre agence de notation CRISIL a déclaré que la croissance du PIB de l’Inde devrait chuter à 9,8% dans un scénario modéré, en supposant que la deuxième vague de maladies à coronavirus atteigne son maximum d’ici la fin mai. La croissance économique pourrait chuter encore à 8,2% dans la situation grave lorsque la deuxième vague de la pandémie atteindra son maximum d’ici la fin de juin, a-t-il ajouté.

