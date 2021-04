Le rapport souligne que la situation budgétaire du Centre s’est améliorée ces derniers mois en raison d’une reprise des activités économiques. (Image représentative)

La reprise économique reste «résiliente» avec une amélioration soutenue de la majorité des indicateurs à haute fréquence, y compris des collectes et des exportations records de TPS, malgré une flambée des cas de Covid-19 ces dernières semaines, a déclaré lundi le ministère des Finances.

Cette affirmation intervient au milieu des craintes croissantes d’un nouvel ensemble de restrictions, en particulier dans des États clés comme le Maharashtra, qui pourraient potentiellement perturber considérablement les activités économiques. En outre, certains indicateurs, tels que le PMI manufacturier et la production industrielle, ont fléchi ces derniers temps.

Dans son rapport économique de mars, le département des affaires économiques a souligné «un renforcement supplémentaire des conditions de la demande», comme en témoignent les ventes d’automobiles et la consommation d’énergie. Les collectes mensuelles de TPS ont atteint jusqu’à Rs 1,24 crore de lakh en mars, tandis que les exportations ont bondi de plus de 58% par rapport à l’année précédente, bien que soutenues par une base favorable.

Les dépenses en capital du Centre ont bondi de 104,4%, en glissement annuel, entre octobre 2020 et février 2021, inversant une baisse de 11,6% au premier semestre de l’exercice 21, selon le rapport.

La dynamique de croissance du trafic de fret ferroviaire reste encourageante, le trafic de fret portuaire augmente par rapport à l’année précédente et l’aviation intérieure reprend de plus belle. La recrudescence des paiements numériques se poursuit également sans relâche, souligne le rapport.

Le secteur agricole reste le point positif de l’économie, avec une production céréalière de 303,3 millions de tonnes en 2020-2021, battant des niveaux de production records pour une cinquième année consécutive. «Le MGNREGS a agi comme un pilier solide pour isoler l’économie rurale en générant un nombre record d’emplois de 383,8 crores jours-personne au cours de 2020-2021, soit 44,7% de plus que l’année précédente», indique le rapport.

Néanmoins, certains autres indicateurs ont perdu de leur élan. L’indice PMI manufacturier a atteint un creux de sept mois en mars (bien qu’il reste toujours fort). La production des secteurs des infrastructures de base s’est contractée de 4,6% en février. La croissance des prêts, tout en augmentant légèrement, reste toujours faible à environ 6%. Après avoir augmenté en décembre, la production industrielle a reculé de 1,6% en janvier, avec une baisse importante des biens d’équipement (-9,6%) et des biens de consommation non durables (-6,8%).

Le rapport souligne que la situation budgétaire du Centre s’est améliorée ces derniers mois en raison d’une reprise des activités économiques. D’avril 2020 à février 2021, le déficit budgétaire du Centre s’élevait à Rs 14,05 lakh crore, soit 76% de l’estimation révisée pour 2020-2021. Les recettes fiscales nettes du Centre pour FY21 devraient dépasser le RE malgré une augmentation de 41% des remboursements d’impôt sur le revenu cette année, a-t-il déclaré.

Par conséquent, un montant de Rs 45 000 crore a été libéré en tant que déconcentration supplémentaire aux États au cours de l’exercice 21, soit une augmentation de 8,2% par rapport aux ER.

Le rapport indique que, alors que la campagne de vaccination augmente continuellement et guidée par les enseignements de la gestion de la pandémie par le pays lors de sa première vague, l’Inde est «bien armée pour lutter contre tout risque de baisse posé par la récente flambée des cas de Covid-19». Une forte reprise de la croissance des investissements, aidée par l’initiative Atmanirbhar Bharat, et une augmentation massive des infrastructures et des dépenses en capital, joueront un rôle déterminant dans cette résilience.

«Les rouages ​​du cycle des investissements en Inde ont été mis en mouvement, des signes dont les signes étaient imminents au second semestre. Avec la fin d’un exercice 2020-2021 difficile, le sommet d’un exercice 2021-22 plus brillant et plus autonome attend l’Inde! », A-t-il déclaré.

