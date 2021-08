La reprise financière de la Formule 1 se poursuit au deuxième trimestre

in

La Formule 1 a affiché des chiffres financiers plus prometteurs pour le deuxième trimestre 2021 par rapport à 2020, mais il reste du travail à faire.

Les revenus à eux seuls ont été nettement améliorés pour la Formule 1 d’avril à juin, avec 501 millions de dollars générés sur une période au cours de laquelle sept courses ont eu lieu, bien qu’une perte de 36 millions de dollars ait été enregistrée.

Mais à ce stade en 2020, la Formule 1 n’a rapporté que 24 millions de dollars sans action de course en raison de la pandémie mondiale avec une perte de 122 millions de dollars enregistrée, ce qui représente de bons progrès financiers pour la série alors qu’elle continue de se remettre de la pandémie.

Un total de 308 millions de dollars a été réparti entre les 10 équipes au deuxième trimestre de 2021, un an après que les équipes n’ont reçu aucun revenu en raison du retard de la saison imposé par Covid.

Il reste encore 119 millions de dollars à trouver avant que la Formule 1 ne revienne aux niveaux de revenus observés au deuxième trimestre de 2019 avant la pandémie. Mais si la Formule 1 n’a pas encore retrouvé toute sa force financière, elle est certainement sur la voie de la reprise.

« Il y a eu sept courses organisées au deuxième trimestre 2021, contre aucune course organisée au deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Liberty Media.

« La participation des fans continue d’être évaluée par les autorités gouvernementales compétentes course par course.

« Un nombre très limité de fans étaient présents et il n’y avait aucune hospitalité lors des courses au deuxième quart.

“Alors que les décisions finales sont en attente pour la plupart des événements à venir, la capacité des fans a augmenté à partir du troisième trimestre et l’hospitalité a repris ses activités à partir du Grand Prix d’Autriche le 4 juillet.

« Les revenus de la F1 primaire ont augmenté au deuxième trimestre avec une croissance de la promotion de la course, des droits médias et des frais de parrainage.

«Cela était dû à la reconnaissance de revenus spécifiques à la course et basés sur la saison avec sept courses organisées au deuxième trimestre de 2021 par rapport à aucune course au cours de la période de l’année précédente. Les redevances de droits médias ont également bénéficié de la croissance des revenus d’abonnement à la télévision F1.

« La Formule 1 fonctionne à tous les niveaux – sur la piste, pour nos fans, nos équipes, nos partenaires et nos investisseurs, et a fait un travail impressionnant tout au long du calendrier 2021 », a ajouté Greg Maffei, président et chef de la direction de Liberty Media.

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, est également ravi des progrès réalisés par la Formule 1, citant comme exemples la foule de capacités à Silverstone et la toute première qualification de sprint.

La Formule 1 continue de s’adapter pour assurer le bon déroulement de la saison 2021 et d’autres obstacles majeurs pourraient se présenter.

Plusieurs épreuves programmées en seconde partie de campagne, comme les GP de Turquie, du Japon et du Brésil, restent menacées.

“La Formule 1 connaît une saison incroyable et le drame sur la piste résonne auprès des fans du monde entier”, a déclaré Domenicali.

« La bataille pour le championnat est intense et très serrée, évoquant des souvenirs de certaines des plus grandes rivalités du sport du passé.

«Nous voyons un nombre croissant de fans se connecter à la maison et c’est formidable de voir les fans revenir aux courses, avec une foule à guichets fermés à Silverstone de 356 000 tout au long du week-end, marquant l’un des plus grands événements de fans au monde depuis COVID. .

« Nous avons été très satisfaits du premier événement de sprint et attendons avec impatience le prochain à Monza, et nous continuons de prouver, malgré les défis présentés par la pandémie, que nous pouvons nous adapter et trouver des solutions pour le reste de la saison. »