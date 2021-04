La reprise mondiale des usines reprend, mais les pressions sur les coûts augmentent

Un employé de Sanko Manufacturing Co.effectue les opérations d’expédition des ventilateurs de l’entreprise à l’usine alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit à Saitama, au nord de Tokyo, au Japon

Les usines en Europe et en Asie ont augmenté leur production en mars, car une solide reprise de la demande a aidé les fabricants à surmonter les revers de la pandémie, même si l’escalade des coûts et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement créaient des défis et faisaient grimper les prix.

Une série d’enquêtes d’usine optimistes publiées jeudi a renforcé l’optimisme du marché selon lequel les déploiements de vaccins, ainsi qu’une forte croissance dans des puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine, aideraient les économies à sortir de leur forte récession de 2020.

La croissance mensuelle de l’activité des usines dans la zone euro a galopé à son rythme le plus rapide en près de 24 ans d’histoire d’une enquête de premier plan sur les entreprises le mois dernier, mais les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de nouveaux verrouillages dans la région pourraient bientôt la freiner. [EUR/PMIM]

L’indice final des directeurs des achats manufacturiers (PMI) d’IHS Markit a bondi à 62,5 en mars par rapport aux 57,9 de février, au-dessus de l’estimation initiale de 62,4 «flash» et de la lecture la plus élevée depuis le début de l’enquête en juin 1997.

«Le secteur manufacturier de la zone euro s’est montré une fois de plus résilient grâce à la vague réimposée de verrouillages», a déclaré Maddalena Martini d’Oxford Economics.

En Allemagne, première économie d’Europe, l’activité a progressé au rythme le plus rapide jamais enregistré. En France, deuxième économie du bloc, elle a atteint des niveaux jamais vus depuis le boom d’Internet au tournant du siècle.

Mais une grande partie de l’Europe souffre d’une troisième vague d’infections à coronavirus, et avec un déploiement lent du vaccin dans la région, les gouvernements ont réimposé des contrôles stricts sur les citoyens, frappant probablement durement l’industrie des services dominante du bloc.

Pendant ce temps, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, exacerbés lorsque le récent blocage du canal de Suez a provoqué des perturbations dans le transport maritime mondial et les ports qui pourraient prendre des mois à résoudre, ont entraîné une flambée des prix des intrants et la plus forte augmentation des délais de livraison des fournisseurs depuis le début de l’enquête. .

«Les marges sont sous pression à cause de tous les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Le problème de Suez n’a pas aidé et nous avons maintenant des stocks à des niveaux très bas », a déclaré David Owen de Jefferies.

En Grande-Bretagne, en dehors de l’union monétaire, les usines ont enregistré une vague de commandes et se sont préparées à une réouverture progressive de l’économie après les fermetures de COVID-19 en embauchant du personnel au rythme le plus rapide depuis 2014. [GB/PMIM]

L’ASIE S’EXTENDE

Le Japon et la Corée du Sud ont vu l’activité des usines se développer en mars grâce à une demande solide dans le pays et à l’étranger, ont montré les PMI, offrant un soulagement aux décideurs politiques confrontés à des pressions pour accélérer une reprise inégale.

«Les fabricants sud-coréens ont continué de signaler un fort optimisme alors que le déploiement des vaccinations COVID-19 a commencé et que la demande de nouveaux produits s’est accélérée», a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez IHS Markit.

L’activité des usines chinoises en mars s’est développée au rythme le plus lent depuis près d’un an, bien que les conditions économiques sous-jacentes soient restées positives.

Le PMI manufacturier Caixin / Markit, qui se concentre sur les petites entreprises, a chuté à 50,6 en mars par rapport à 50,9 en février, manquant les attentes du marché.

L’enquête auprès du secteur privé est intervenue après le PMI manufacturier officiel de mercredi, qui montrait que les usines chinoises augmentaient leur production après une brève accalmie pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

L’activité dans les grandes économies tributaires des exportations est restée soutenue.

Le PMI final au Jibun Bank Japan est passé à 52,7 désaisonnalisé en mars par rapport aux 51,4 du mois précédent, marquant l’expansion la plus rapide depuis octobre 2018.

Le PMI de la Corée du Sud s’est établi à 55,3 en mars, avec une activité en expansion pour un sixième mois consécutif.

L’activité manufacturière s’est également accélérée à Taiwan, au Vietnam et en Indonésie, ont montré les enquêtes PMI de mars. L’activité malaisienne a continué de baisser, mais à un rythme plus lent.

Bien que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées aux épidémies précédentes de COVID-19 se soient atténuées, l’enquête Caixin en Chine a montré que les usines signalaient une forte augmentation des coûts des intrants.

«Les prix des intrants continuent de dépasser les prix de la production, ce qui suggère qu’il peut y avoir un risque pour les marges bénéficiaires», a déclaré Erin Xin, économiste chinoise chez HSBC.

«S’il devait y avoir une compression significative des marges bénéficiaires, cela pourrait freiner les dépenses d’investissement des entreprises au cours des prochains trimestres.»