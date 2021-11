La République des Palaos s’associe à Ripple pour développer une stratégie de monnaie numérique

La société mondiale de paiement Ripple s’est associée à l’État insulaire de la République des Palaos pour développer des stratégies pour une monnaie numérique.

« Le partenariat se concentrera initialement sur le développement de stratégies pour les paiements transfrontaliers et d’une monnaie numérique adossée à l’USD pour Palau », a annoncé mardi la société de technologie financière. Cela pourrait conduire à la mise en œuvre du premier stablecoin au monde soutenu par le gouvernement dans le premier la moitié de l’année prochaine. Ripple fournirait au pays un soutien technique, commercial, de conception et de politique. Pour des pays comme Palau, une pièce stable adossée à l’USD pourrait constituer une alternative viable aux monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), a déclaré Ripple. l’innovation et les technologies financières, nous sommes ravis de nous associer à Ripple », a déclaré le président Surangel Whipps Jr. « La première phase du partenariat se concentrera sur une stratégie de paiement transfrontalier et sur l’exploration d’options pour créer une monnaie numérique nationale, offrant aux citoyens des Palaos avec un meilleur accès financier », a déclaré le président.

