Le règne de Stephen Kenny en tant qu’entraîneur de la République d’Irlande a atteint un nouveau plus bas avec une défaite 1-0 à domicile contre le Luxembourg.

Le joueur de 49 ans n’a encore remporté aucun de ses 10 premiers matches en charge depuis le remplacement de Mick McCarthy en avril dernier et l’Irlande a maintenant perdu ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde.

Gerson Rodrigues du Luxembourg célèbre après avoir marqué le vainqueur du Luxembourg contre l’Irlande

La pression monte sur Kenny pour changer les choses pour l’Irlande

Gerson Rodrigues a marqué le seul but du match cinq minutes de temps en temps pour donner au Luxembourg une victoire choc.

Après avoir été battue 3-2 par la Serbie trois jours avant l’embarras luxembourgeois, cela signifie que la République d’Irlande est en bas du groupe A.

Sous Kenny, les résultats ont été déplorables et ils n’ont pas remporté de match de compétition depuis qu’ils ont battu Gibraltar 2-0 en juin 2019.

Le Luxembourg est la 98e équipe classée au monde – en dessous de Curaçao, Haïti, la République kirghize, le Vietnam, Oman, le Panama, le Bénin et Cabo Verde.

Bien que Kenny ait aligné des joueurs de Premier League tels que Seamus Coleman, Matt Doherty, Dara O’Shea, Ciaran Clark, Robbie Brady, Enda Stevens et Callum Robinson, ses hommes n’ont réussi que trois tirs cadrés contre le Luxembourg.

Le résultat est un coup dur pour les espoirs de la République d’Irlande de se qualifier pour un premier tournoi de Coupe du monde depuis 2002.

Le Luxembourg est la 98e équipe classée au monde

La République d’Irlande sous Stephen Kenny

1-1 contre la Bulgarie 0-1 contre la Finlande 0-0 contre la Slovaquie 0-0 contre le Pays de Galles 0-1 contre la Finlande 0-3 contre l’Angleterre 0-1 contre le Pays de Galles 0-0 contre la Bulgarie 2-3 contre la Serbie 0-1 contre le Luxembourg

Pour aggraver les choses pour l’Irlande, ils n’ont réussi à marquer que TROIS buts sous la direction de Kenny.

Le capitaine de la République d’Irlande, Seamus Coleman, a admis que la défaite était «embarrassante».

Il a déclaré: «C’est une nuit horrible, une nuit embarrassante en tant que footballeurs internationaux. Nous ne méritions rien du jeu, donc je pense que cela dit tout, vraiment.

«Il semblait que nous n’avions pas confiance en nous. Je pensais contre la Serbie, nous avons bien fait parfois, mais ce soir, je ne pense pas qu’en tant qu’individus, nous avons suffisamment exigé le ballon et cherché à le briser le plus rapidement possible, et je pense que nous avons obtenu ce que nous méritions, ce qui n’était rien.

«C’est une soirée très embarrassante pour nous en tant que joueurs internationaux.»