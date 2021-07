La République dominicaine remporte la médaille d’argent dans les relais mixtes 4×400

Zacarías Bonnat a réveillé tout le monde en République dominicaine avec les meilleures nouvelles sportives de l’année. Il a égalé le record olympique, a donné la première médaille des Jeux Olympiques pour le pays et a également été la première médaille de la délégation à Tokyo 2020. Cependant, leur bonne nouvelle ne serait pas la seule pour eux, puisque l’équipe du relais d’athlétisme avait également préparé sa surprise sur la piste.

Avec un excellent coup de départ, Lidio Andrés Feliz a réussi à se placer parmi les cinq premiers de la course et a donné le tour à Marileidy Paulino, qui a bouleversé le monde avec sa vitesse et le retour qu’elle a fait. Sa distance a envoyé la Dominicaine en tête et Anabel Medina n’a pas été ingrate pour l’effort et tout était dans les cent derniers mètres pour décider de l’avenir proche de la Dominicaine : podium ou rien.

Alexander Ogando a pris l’élan de la course et a suivi ses prédécesseurs, mais il est tombé un instant, alors les Polonais ont volé l’avant et les Américains ont voulu pousser aussi. Heureusement, Ogando n’a pas permis au second d’accomplir sa virilité et il l’a fait pour remporter la première médaille d’argent de l’histoire de cette modalité pour tout latino-américain.

Le temps était de 3: 10.21 -ce qui signifiait une marque nationale-, mais la joie de remporter cette médaille l’a laissé dans les simples statistiques et aussi à cause de ce que signifiait le triomphe: remettre aux premières femmes dominicaines de l’histoire leur médaille olympique. Il y a eu deux médailles ce jour-là et, pour le moment, il en reste au moins deux à combattre entre les mains de Crismery Santana et Verónica Saladín.

Combien de médailles la République dominicaine a-t-elle remportées aux Jeux Olympiques ?

La République dominicaine n’est pas étrangère au tableau des médailles d’athlétisme, au point d’être le contributeur maximal en ce qui concerne ce que cette nation a accompli. Tout au long des Jeux Olympiques, il y a déjà 9 médailles obtenues par les dominicains et maintenant aussi dominicaines et elles sont réparties comme suit :

4 athlétisme2 boxe2 taekwondo1 haltérophilie