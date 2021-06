La République tchèque a “humanisé” Frenkie De Jong

27/06/2021 à 20:19 CEST

La Eurocoupe ne pardonne pas les erreurs. Pays Bas, l’une des meilleures équipes de la phase de groupes de la compétition, a été éliminée en huitièmes de finale d’un match où elles n’ont pas réussi à faire un tir entre les trois clubs. République tchèque a réussi à minimiser les vertus des « Oranje ». Frenkie de Jong, le leader et « métronome » de l’équipe de Frank de Boer, a été complètement annulé et n’a pas été en mesure de donner une continuité à la grande version qu’il a proposée tout au long de la saison, mais surtout depuis le début de 2021.

Après une phase de groupes impressionnante aux Pays-Bas, ce qui semblait inévitable s’est produit. Quelqu’un a réussi à ralentir, à mettre De Jong mal à l’aise; lui rappeler qu’il ne peut pas fonctionner avec une telle supériorité match après match, que ce n’est pas juste ; “humanisez-le”, après tout. Le footballeur du Barça ne s’est à aucun moment senti à l’aise. Jaroslav Silhavy et son peuple savaient bien que s’ils voulaient neutraliser les « Oranje », ils ont dû désactiver ’21’. Ils ont conçu un marquant l’homme de Tomas Soucek et la stratégie a parfaitement fonctionné.

Au fil des minutes, Frenkie devenait frustré. Il a franchi les lignes à quelques reprises, a dû beaucoup sacrifier défensivement et n’a pas pu apporter de lucidité en attaque. L’expulsion de De Ligt, qui a conditionné l’engagement, a dicté sa peine. Il a parlé avec de Boer immédiatement après et, indépendamment de ce qui a été dit, son visage a montré s’inquiéter. Quand un footballeur aussi intelligent que lui, capable de lire excellemment les différents épisodes que se déroulent les matches, n’y voit pas clair, il ne peut plus y avoir de preuve que quelque chose ne va pas. La République tchèque a mis moins d’un quart d’heure à s’avancer dans le courrier.

Vacances méritées

Après le deuxième but de l’après-midi, par Patrik Schick, De Jong a été averti pour avoir protesté contre une action sans conséquence. Au cas où vous auriez besoin d’un autre exemple du désespoir d’un joueur habitué à se sentir bien supérieur à ses adversaires. L’azulgrana a mis fin à la confrontation avec 67 interventions, son chiffre le plus bas de tout le Championnat d’Europe actuel, 55 passes avec 84% de réussite et onze défaites. La possession est allée aux Pays-Bas, mais pour très peu (52 % à 48 %), et cela a enlevé le ballon et l’importance. Il a tout fait pour essayer d’éviter la chute hollandaise, et il était l’une des troupes les plus remarquables de sa sélection, mais cela ne lui suffisait pas.

Ainsi commencent les vacances pour l’un des piliers du Barça. Même s’il aurait aimé aller beaucoup plus loin en Eurocup et que son équipe a joué l’une des déceptions les plus marquantes de ce que nous avons en compétition, le milieu de terrain aura l’occasion de se reposer après une très longue saison, au cours de laquelle il a joué plus de 5 000 minutes avec l’équipe culé, et Reconstituer les forces en vue du deuxième parcours de Ronald Koeman sur le banc local au Camp Nou.