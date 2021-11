La réputation controversée de Ken Jennings, expliquée

Danger de longue date ! L’animateur Alex Trebek est décédé en novembre 2020 des suites d’une bataille contre le cancer du pancréas. Après son décès, il y a eu beaucoup de discussions sur qui porterait le flambeau en tant que prochain hôte du quiz. Beaucoup ont lancé l’idée de Jeopardy! le champion Ken Jennings succède à Trebek, d’autant plus qu’il est producteur consultant sur le programme. Cependant, au milieu de la discussion sur Jennings, beaucoup de Jeopardy! Les controverses et les scandales passés du champion ont depuis refait surface, obligeant les fans à se demander si cela influera sur la façon dont la série décidera du remplacement de Trebek. Alors qu’il a été signalé précédemment que Jeopardy! le producteur Mike Richards serait le prochain hôte permanent, il a démissionné après que ses propres scandales ont refait surface et a ensuite été complètement licencié de son poste de producteur. Ainsi, la recherche du successeur officiel de Trebek se poursuit.

Au cours de la discussion initiale sur qui remplacerait Trebek, de nombreux moments controversés autour de Jennings ont refait surface. Plus précisément, plusieurs tweets que Jeopardy! champion écrit au fil des ans ont refait surface, obligeant Jennings à s’exprimer et à s’excuser pour ses propos. Non seulement les controverses des années passées ont refait surface, mais Jennings a également récemment été impliqué dans le scandale « Bean Dad » qui s’est produit début janvier (le « Bean Dad » est John Roderick, qui co-anime le podcast Omnibus avec Jennings). Toutes ces controverses ont refait surface lorsque Jennings a assumé des fonctions d’hôte d’invité sur Jeopardy! en janvier 2021.

Considérant que Jennings a été impliqué dans sa juste part de moments controversés dans le passé, cela vaut la peine de revenir sur ces moments scandaleux en question. De son tweet de fan de Star Wars à son lien avec le drame « Bean Dad », voici tout ce que Jeopardy! champion a été impliqué au fil des ans.

Fauteuil roulant refait surface Tweet

En 2014, Jennings a écrit sur Twitter : « Rien n’est plus triste qu’une personne sexy en fauteuil roulant. » Le message a depuis été supprimé. Naturellement, lorsque le tweet a refait surface, l’homme de 46 ans a immédiatement rencontré un contrecoup. Il a abordé le sujet en 2018 lorsqu’une personne a tweeté le message et a ajouté: « Je ne crois pas que Ken Jennings s’en soit jamais excusé et maintenant je suis à nouveau en colère. » Jennings a répondu: « Je n’ai jamais fait de flagellation publique pour cela, mais je me suis personnellement excusé auprès des personnes en colère/blessées qui ont contacté personnellement. » Il a ajouté que c’était une « blague » à l’époque et que « cela signifiait quelque chose de très différent dans ma tête et je regrette la lecture du plan capacitiste! »

La connexion de Jennings avec « Bean Dad »

Extrêmement jaloux et ennuyé que mon co-animateur de podcast soit une entrée de dictionnaire et je ne le ferai jamais. – Ken Jennings (@KenJennings) 3 janvier 2021

Si cela rassure quelqu’un, je sais personnellement que John est (a) un père aimant et attentif qui (b) raconte des histoires à fort impact sur sa propre irascibilité sur une dizaine de podcasts par semaine. Ce site est tellement bête. – Ken Jennings (@KenJennings) 3 janvier 2021

La controverse « Bean Dad » a été l’une des premières à émerger en 2021. John Roderick a écrit une histoire de 23 tweets sur la tentative de sa fille affamée d’ouvrir une boîte de haricots. Lorsque « Bean Dad » a commencé à apparaître sur Twitter, Jennings a pris la parole pour défendre son co-animateur Omnibus, écrivant qu’il était un « père aimant et attentif ». Il a également déclaré que Roderick aime raconter « des histoires à fort impact sur sa propre irascibilité sur une dizaine de podcasts par semaine ». Jennings a également qualifié Twitter et le contrecoup de Roderick de « tellement stupides ».

Remplacer Alex Trebek ?

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une controverse majeure, Jennings s’est retrouvé au centre de la conversation lorsqu’il a été amené au Jeopardy! famille en tant que producteur conseil à la mi-2020. Certains ont spéculé que le mouvement était un « essai » pour Jennings. Mais, Mike Richards, le producteur exécutif de Jeopardy!, a précisé que faire venir Jennings ne signifiait pas qu’il serait le remplaçant automatique de Trebek.

Tweet des fans offensifs de « Stars Wars »

Cela ne peut pas être un bon signe que tous les fans qui ont vu le nouveau film Star Wars soient morts peu de temps après. – Ken Jennings (@KenJennings) 10 novembre 2015

Un autre tweet inapproprié de Jennings a refait surface ces dernières semaines. En novembre 2015, il a écrit un tweet qui faisait apparemment référence à Daniel Fleetwood, un fan de Star Wars en phase terminale qui a reçu une projection avancée du dernier opus peu de temps avant sa mort. Selon Time, Jennings a écrit : « Cela ne peut pas être un bon signe que tous les fans qui ont vu le nouveau film Star Wars soient morts peu de temps après. » Il n’a pas fallu longtemps avant que son tweet ne soit critiqué par d’autres utilisateurs de Twitter.

Jennings s’excuse

Hé, je voulais juste avouer qu’au fil des ans sur Twitter, j’ai définitivement tweeté des choses sans art et insensibles. Parfois, ils fonctionnaient comme des blagues dans ma tête et j’étais consterné de voir comment ils lisaient à l’écran. 1 fois – Ken Jennings (@KenJennings) 30 décembre 2020

Fin décembre, Jennings a présenté des excuses pour ses tweets inappropriés passés. Il a écrit sur Twitter : « Je voulais juste avouer qu’au fil des ans sur Twitter, j’ai certainement tweeté des choses sans art et insensibles. Parfois, ils fonctionnaient comme des blagues dans ma tête et j’étais consterné de voir comment ils lisaient à l’écran. Dans le passé, je laissais généralement les mauvais tweets juste pour qu’ils puissent être dunks. Au moins de cette façon, ils pouvaient conduire à des réponses intelligentes et même à un plaidoyer. Les supprimer ressemblait à blanchir une erreur. «

« Mais je pense que cette pratique a pu donner l’impression que je maintiens toutes les blagues ratées que j’ai publiées ici. Pas du tout! » Jennings continua. « Parfois, j’ai dit des choses stupides d’une manière stupide et je veux m’excuser auprès des gens qui ont été (à juste titre!) offensés. Ce n’était pas mon intention de blesser qui que ce soit, mais cela n’a pas d’importance : vraiment désolé. Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que nous devrions être plus gentils les uns envers les autres. J’ai hâte d’aborder 2021 dans cet esprit. «

Son rôle actuel

Ken Jennings monte au pupitre aujourd’hui en tant que premier hôte invité – mais pas avant d’honorer Alex. pic.twitter.com/uOzQ3UfqmN — Danger ! (@Jeopardy) 12 janvier 2021

Même s’il a des moments controversés de son passé, Jennings a été choisi comme premier hôte invité de Jeopardy ! après la mort de Trebek. Dans ses remarques d’ouverture, le champion a semblé s’étouffer en parlant de l’ancien animateur de l’émission. Il a expliqué : « Partager la scène avec Alex Trebek a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. Comme tous les fans de Jeopardy!, Alex me manque beaucoup. »

Une autre chance?

Après que Richards ait été licencié de l’émission, il y a eu de nouvelles spéculations sur qui serait l’hôte permanent de l’émission de quiz. Jeopardy a déclaré qu’ils auraient besoin de plus de temps pour déterminer qui assumerait ce rôle. Entre-temps, Mayim Bialik et Jennings ont été sélectionnés pour être des hôtes invités jusqu’à la fin de l’année. Le relais de Jennings commence le lundi 8 novembre, qui marque également le premier anniversaire du décès de Trebek.

Sur base permanente?

Un an après le décès d’Alex Trebek, Ken Jennings réfléchit à ce qu’Alex représentait pour lui et au cadeau spécial qu’il a reçu de la femme d’Alex, Jean. Tu nous manques tous les jours, Alex. ️ pic.twitter.com/6hQkM4e4OH — Danger ! (@Jeopardy) 8 novembre 2021

Même si Jennings a été invité à intervenir en tant qu’hôte invité, il est toujours peu probable qu’il soit sélectionné pour le poste à temps plein. En août, le Wall Street Journal a rapporté que même si Jennings était un favori, il sera probablement ignoré en raison de ces controverses passées. Cependant, comme aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant le poste d’hôte, tout pourrait arriver.

