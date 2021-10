La réputation controversée d’Ellen DeGeneres, expliquée

Il ne reste que quelques mois avant que The Ellen DeGeneres Show soit définitivement terminé, tant de gens réfléchissent à l’héritage du comédien. DeGeneres a subi plus de transformations aux yeux du public que la plupart des stars ne peuvent jamais rêver – pour le meilleur ou pour le pire. Voici un retour sur la réputation de DeGeneres, comment elle a changé au fil du temps et comment elle s’est retrouvée telle qu’elle est aujourd’hui.

Ellen DeGeneres a suscité la controverse à la fin des années 1990 et au début des années 2000 simplement en se révélant lesbienne – un aveu beaucoup plus controversé pour une personne célèbre à l’époque. Depuis lors, cependant, les attitudes culturelles ont changé si rapidement que de nombreuses personnes remettent en question l’engagement de DeGeneres envers le reste de la communauté LGBTQ+. Pendant ce temps, certains scandales sur le lieu de travail ont sérieusement entaché sa réputation de gentillesse avant tout. Tout au long de l’été 2020, des allégations de comportement de « lieu de travail toxique » sont apparues dans divers lieux. Bien que la plupart de ces affirmations ne concernaient pas des actes criminels, beaucoup ont suggéré que DeGeneres est une personne complètement différente dans la vie réelle de ce qu’elle agit comme à l’écran.

DeGeneres s’est excusée pour certains de ces faux pas et a évité de s’adresser à d’autres, mais elle n’en a directement nié quelques-uns. Elle est maintenant retournée au travail normalement, mais avec un public légèrement réduit si les médias sociaux sont un indicateur. Pendant ce temps, certaines de ses controverses plus anciennes et plus obscures ont également refait surface.

La carrière de DeGeneres a commencé dans les années 1980 et a connu des hauts et des bas tristement célèbres. Elle était auparavant considérée comme une championne des droits LGBTQ+ et une pionnière pour les autres jeunes artistes LGBTQ+, bien qu’elle y fasse également face à des critiques. Ses humbles origines en Louisiane ont également été éclipsées par sa richesse massive et ses relations dans les hauts lieux.

DeGeneres a déclaré au Hollywood Reporter que son émission se terminerait en 2022 lorsque son contrat serait terminé et que sa saison en cours serait terminée. Elle a déclaré que les controverses n’avaient pas du tout influencé cette décision, mais les fans ne peuvent s’empêcher de revenir sur ce moment doux-amer. Pour les comprendre par vous-même, faites défiler vers le bas pour les raisons les plus courantes pour lesquelles les gens disent qu’ils « détestent » Ellen DeGeneres.

Allégations en milieu de travail

(Photo: Photo de FOX, .)

Le dernier lot d’indignation chez DeGeneres a essentiellement commencé en avril 2020 lorsque Variety a fait état de certains membres d’équipage mécontents. Ils ont déclaré qu’ils n’obtenaient pas de réponses sur leur statut de travail au milieu de la pandémie de coronavirus, y compris leur salaire, leur emploi et leurs heures. Ils étaient payés à leur taux habituel, mais pour moins d’heures à l’époque.

Cela a aidé à ouvrir une boîte de vers parmi les membres de l’équipe et les producteurs, qui ont commencé à partager leurs histoires sur le comportement de DeGeneres sur le plateau. Dans des entretiens anonymes avec BuzzFeed News, des dizaines d’employés ont déclaré que DeGeneres leur avait été grossier ou blessant, et d’autres ont déclaré qu’elle avait fermé les yeux sur le comportement sexiste ou raciste de ses producteurs.

DeGeneres a finalement présenté ses excuses à son personnel dans une lettre ouverte, bien qu’elle ait ignoré certaines de leurs plus grandes plaintes. Certains fans n’ont jamais retrouvé leur respect pour DeGeneres après cette bombe.

précédentsuivant

Thé de célébrité

Histoire vraie. Il est. – Lea Thompson (@LeaKThompson) 31 juillet 2020

PAS RYAN PHILLIPPE SLYLY DISSING ELLEN 💀 pic.twitter.com/f4XRtgdEHq – Cochon 4 Peppa (@MacArthurPerc) 25 octobre 2020

À peu près à la même époque, certaines stars ont également commencé à parler de DeGeneres, affirmant que c’était un secret de polichinelle dans l’industrie que DeGeneres était impoli et condescendant. Cela a blessé certains fans plus que tout, car cela contredisait complètement le mantra « soyez gentil » de DeGeneres, qu’elle épouse dans son émission tous les jours.

L’un des exemples les plus célèbres était la star de Everybody Loves Raymond, Brad Garrett, qui a tweeté en juillet que le personnage hors écran de DeGeneres était « de notoriété publique ». La star de Retour vers le futur, Lea Thompson, a accepté en écrivant: « Une histoire vraie ». Enfin, certaines stars ont semblé corroborer ce point de vue plus tard dans l’année, notamment Ryan Phillippe qui s’est moqué du mantra « soyez gentil » de DeGeneres dans un article Instagram Story en octobre.

précédentsuivant

Ventilateurs

Quand j’avais 15 ans, @TheEllenShow organisait un concours de fans faisant un buste d’elle et le lui envoyant. J’ai travaillé si dur là-dessus et je lui ai même écrit une lettre. Des semaines plus tard, elle l’a utilisé comme accessoire dans un jeu et l’a donné à une personne au hasard avec 500 $ attachés au fond. pic.twitter.com/tcXg2ILcLc – Danielle Acevedo (@daniianita96) 23 mars 2020

Pendant que les initiés partageaient, certains fans ont publié leurs propres expériences avec DeGeneres en ligne qui étaient tout aussi peu flatteuses. Un utilisateur a écrit qu’il avait travaillé dur pour un concours de fan art et envoyé un buste de DeGeneres il y a des années, seulement pour que l’hôte se moque de sa création et l’utilise comme punchline dans un segment ultérieur. Pendant ce temps, la podcasteuse Trisha Paytas a déclaré qu’elle avait été avertie de ne pas toucher DeGeneres ni même de la regarder dans les yeux en 2010 lorsqu’elle est apparue dans un segment de talent du public.

« Quand tous ces trucs ont commencé à sortir [about Ellen], j’étais comme, ça a du sens parce qu’elle était si horrible. Littéralement, ne parlerait pas. Ils vous disent… « Ne la regardez pas dans les yeux, ne la touchez pas » », a déclaré Paytas.

précédentsuivant

George W. Bush

DeGeneres était encore en train de se débarrasser d’un contrecoup d’octobre 2019 lorsqu’elle a partagé une loge privée lors d’un match de la NFL avec l’ancien président George W. Bush. Au cours de sa présidence, Bush s’est battu avec acharnement contre le mariage homosexuel et d’autres aspects des droits LGBTQ+, et les critiques se sont demandé comment DeGeneres pouvait être présenté comme un pionnier et un modèle pour la communauté LGBTQ+ tout en passant du temps avec lui.

DeGeneres a répondu à cela dans un monologue sur son émission, où elle a dit qu’elle s’efforce d’avoir des amitiés avec des personnes dont les opinions politiques diffèrent des siennes. Cela n’a pas apaisé les critiques, qui ont déclaré que les droits de l’homme ne sont pas de vagues problèmes politiques pour les téléspectateurs LGBTQ + privés de leurs droits sans l’énorme richesse et les ressources de DeGeneres. De nombreuses célébrités au franc-parler, dont l’acteur Mark Ruffalo, ont condamné DeGeneres pour son amitié avec Bush.

précédentsuivant

Dakota Johnson

Alors que tout ce contrecoup a bouilli, les fans ont commencé à se rappeler des moments de l’émission de DeGeneres qui les avaient mis mal à l’aise, et l’un des clips les plus populaires à recirculer était celui d’une interview de novembre 2019 avec l’actrice Dakota Johnson. À l’époque, Johnson semblait mettre DeGeneres à sa place et refuser de jouer avec l’un de ses morceaux passifs-agressifs en plaisantant. L’interview a été saluée comme une « réinitialisation culturelle ».

précédentsuivant

Sofia Vergara

Deux comédiens s’amusant l’un avec l’autre pour se divertir. Je n’ai jamais été une victime les gars, j’étais toujours dans la blague. https://t.co/mjUjPNRHlb – Sofia Vergara (@SofiaVergara) 21 août 2020

À l’inverse, les fans ont revu les nombreuses interviews de DeGeneres avec l’actrice Sofia Vergara, estimant que Vergara avait été taquinée et victimisée par DeGeneres pendant trop longtemps. Ils étaient indignés par le nombre de blagues répétitives que DeGeneres avait faites sur l’accent de Vergara au fil des ans. Cependant, en août 2020, Vergara a tweeté qu’elle « n’avait jamais été une victime » et « était toujours au courant de la blague ».

précédentsuivant

Homophobie

(Photo : Ron Galella, Ltd./Collection Ron Galella via ., .)

Enfin, alors que les fans inactifs dissèquent les actions de DeGeneres et son héritage, il convient de se rappeler que certains contingents de personnes la détestent toujours ouvertement pour sa seule orientation sexuelle. DeGeneres a lutté pendant les années 1980 sans révéler publiquement sa sexualité, puis a fait face à un examen minutieux de la part des médias lorsqu’elle est sortie au milieu des années 1990. Elle a partagé les détails de cette lutte et de la dépression qui s’en est suivie dans ses émissions spéciales de stand-up, ainsi que dans ses mémoires. Les nouvelles allégations n’enlèvent rien aux luttes passées de DeGeneres ou vice versa.

précédent