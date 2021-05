La “ réputation de plaisanterie ” de la princesse Anne mise à nu après avoir fustigé les fans pour qu’ils “ s’enfuient! ” | Royal | Nouvelles

Deux fans royaux ont revisité leur rencontre surprise avec la princesse royale et sa réaction à leur approche. Les femmes terminaient leur travail à Malton, dans le Yorkshire du Nord, lorsqu’elles ont repéré un hélicoptère qui atterrissait à proximité.

Mission: Impossible était en cours de tournage dans la région – les femmes ont donc supposé que l’hélicoptère transportait la star de cinéma Tom Cruise.

Mais, après avoir poursuivi l’hélicoptère, ils ont reconnu l’insigne royal sur le côté.

Quelques instants plus tard, la princesse Anne est sortie d’un 4×4 qui arrivait.

L’une des femmes a déclaré à l’Independent: «Emma et moi, nous adorons la famille royale, donc nous ne pouvions pas la manquer.

«Nous nous sommes arrêtés et avons garé la voiture et avons couru jusqu’à l’endroit où l’hélicoptère atterrissait mais il n’y avait que le pilote.

«Nous avons alors commencé à parler à un agent de sécurité et ils ne nous ont pas dit de qui il s’agissait, mais il a finalement dit que quelqu’un arriverait dans 45 minutes.

Elle a ajouté: «Dès qu’elle est sortie, elle a demandé si nous allions jouer au football car je portais des baskets et un sweat-shirt.

” Nous lui avons dit que nous étions là pour la voir et elle a dit ‘allez-vous-en’. Elle avait un sourire effronté et nous avons ri et j’ai pleuré.

Mais la femme a expliqué que la princesse royale a «une réputation de plaisanterie, alors bien sûr, je plaisanterais avec la princesse Anne. Elle était si adorable.

La princesse Anne, 70 ans, aiderait à «réparer les retombées des récents traumatismes familiaux» aux côtés du prince William et de la reine.

Un expert en langage corporel a affirmé que la fille du monarque avait soutenu Sa Majesté tout au long de la tourmente déclenchée par les dernières affirmations du prince Harry dans sa nouvelle série Apple TV + avec Oprah Winfrey.

Judi James a déclaré à Express.co.uk: “Comme la reine, William semble comprendre intrinsèquement que, avec la pandémie causant des perturbations et une détresse continues dans toutes nos vies, l’un des rôles fondamentaux de la monarchie est de paraître fort et résilient et de partir. pour encourager des gens comme Betty, 96 ans, ici en faisant sa journée avec un peu de flirt. “

À propos de l’utilisation de l’humour par la princesse Anne avec les fans royaux, l’expert a ajouté: “La princesse Anne est évidemment également d’accord avec le concept, échangeant le genre de plaisanterie pour laquelle son père était célèbre avec certains fans hier.