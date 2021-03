La réputation du président Warren G. Harding ternie par les créateurs de mythes progressistes ⋆ .

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

O

il y a cent ans ce mois-ci, l’un de nos plus grands présidents a pris ses fonctions. Dans un moment de crise nationale, Warren G. Harding a rétabli la santé économique des États-Unis. Harding était aussi, pour un homme de son temps, atypiquement éclairé sur la perniciosité du racisme et, contrairement à la légende, honnête. Le fait que rien de tout cela ne soit généralement reconnu est dû à une série posthume de diffamations de journalistes et d’historiens de gauche, qui ont commencé par un travail de hachette dans La Nouvelle République. L’héritage de Harding est peut-être le premier exemple de l’Amérique moderne de la façon dont un média et un établissement universitaire à motivation idéologique peuvent établir …