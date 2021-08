La Reserve Bank of India donne aux entreprises emprunteurs 6 mois supplémentaires pour respecter les directives de refonte de la dette

Les experts ont également souligné que RBI avait accordé des assouplissements car les bénéfices des entreprises étaient impactés en raison de la deuxième vague de Covid-19.

La Reserve Bank of India (RBI) a accordé vendredi aux entreprises emprunteurs six mois supplémentaires pour atteindre certains seuils opérationnels définis par le comité KV Kamath dans le cadre du programme de refonte de la dette Covid-19. L’assouplissement a été fourni par la banque centrale après avoir reconnu l’impact négatif de la deuxième vague de Covid sur la reprise des entreprises. Les paramètres financiers devaient auparavant être respectés jusqu’au 31 mars 2022 par les entreprises qui ont bénéficié du programme de refonte de la dette.

« Reconnaissant l’impact négatif de la deuxième vague de Covid-19 et les difficultés qui en résultent pour la relance des entreprises et pour respecter les paramètres opérationnels, il a été décidé de reporter la date cible pour atteindre les seuils spécifiés au titre des quatre paramètres ci-dessus à 1er octobre 2022 », a déclaré vendredi le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das.

En septembre dernier, le comité Kamath avait recommandé des ratios financiers pour 26 secteurs qui devaient être pris en compte par les établissements de crédit tout en finalisant un plan de résolution pour un emprunteur. Parmi ces paramètres, les seuils concernant le ratio dette totale sur EBIDTA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), le ratio actuel, le ratio de couverture du service de la dette et le ratio de couverture du service de la dette moyen sont liés à la performance opérationnelle de l’entreprise. Les 26 secteurs spécifiés par la Reserve Bank of India (RBI) comprenaient l’automobile, l’énergie, le tourisme, le ciment, les produits chimiques, les pierres précieuses et les bijoux, la logistique, l’exploitation minière, la fabrication, l’immobilier et le transport maritime, entre autres.

Selon les banquiers, la décision de RBI résoudra les difficultés rencontrées par les entreprises dans leur relance. SS Mallikarjuna Rao, MD et PDG de la Punjab National Bank (PNB), a déclaré que le report de la réalisation des paramètres financiers dans le cadre de résolution 2.0 résoudrait les difficultés de relance rencontrées par les entreprises pour respecter les paramètres opérationnels.

Les experts ont également souligné que RBI avait accordé des assouplissements car les bénéfices des entreprises étaient impactés en raison de la deuxième vague de Covid-19.

Vivek Iyer, partenaire et leader national du conseil en risques pour les services financiers, Grant Thornton Bharat, a déclaré : « Nous devons être patients et étudier comment se dérouleront les prochains mois. Étant donné que les données économiques sortent avec un décalage, le délai supplémentaire permettrait aux banques de faire une évaluation plus précise. »

Anil Gupta, vice-président et chef du secteur, notations du secteur financier, Icra, a déclaré que les bénéfices des entreprises ont été touchés en raison de la deuxième vague, la réalisation des paramètres financiers liés à la rentabilité pourrait être un défi au cours de l’exercice 2022. Selon les estimations de l’Icra, la restructuration des prêts aux entreprises mise en œuvre par les banques est estimée à Rs 70 000 crore.

