La Reserve Bank of India peut-elle gagner cette guerre?

D’un autre côté, de nombreux analystes de la santé estiment que cette vague atteindra un sommet au cours du prochain mois environ, en supposant que la population et le gouvernement commencent à se comporter de manière raisonnable – deux ordres relativement élevés.

Il semble que la Reserve Bank of India (RBI) ait remporté le tour actuel contre un marché qui croit clairement que la roupie doit être plus faible. Une forte intervention lorsque la roupie est tombée en dessous de 75 pour le dollar la semaine dernière a réussi à repousser la roupie au-dessus de ce niveau vendredi, et le positionnement était tel que des stop loss ont dû être déclenchés et que la devise a augmenté jusqu’à 74,35 à la clôture. Cependant, lundi matin et la devise s’affaisse à nouveau – elle a franchi de nouveau 75 dans les échanges intra-journaliers, mais RBI n’en a rien et l’a repoussée à un 74,85 encore faible.

Alors, où va-t-il à partir d’ici?

De toute évidence, la deuxième vague du coronavirus et les efforts tâtonnants du gouvernement pour le gérer sont les moteurs définitifs de la faiblesse de la roupie, comme ce sont les actions. Et tandis que RBI se bat vaillamment pour empêcher une plus grande faiblesse de la roupie – autant pour s’assurer que l’inflation est contenue qu’autre chose – il est difficile de voir comment elle peut gagner la guerre quand elle n’a pas d’armes pour combattre la vraie cause. Certes, il a près de 600 milliards de dollars de réserves, et il est concevable que s’il vendait, disons, 15% de ce montant en une semaine ou 10 jours, il pourrait ralentir l’attaque.

Cela resserrerait également la liquidité, qui est la dernière chose dont l’économie a besoin maintenant, sauf que cela aiderait à contrôler l’inflation et pourrait – une grande puissance – être en mesure de convaincre les investisseurs qu’au moins une branche du gouvernement indien est au travail et agit. comme s’il savait ce qu’il fait.

Je note que le spread NDF sur un mois se maintient autour de 10 paise, ce qui, au moins, suggère que la pression est stable et ne s’accélère pas. Encore une fois, toutes les lignes de tendance pointent vers le haut, même si nous semblons être définitivement passés de la plage 72.xx à 73.xx à une plage plus large de 73.xx à 75.xx.

Pour faire en sorte que cette bataille ne se transforme pas en crise – je note que la moyenne des six baisses majeures (définies par le plus bas étant un nouveau plus bas historique) depuis 2008 a été un énorme 10 roupies – plus qu’une simple intervention massive , RBI doit dire au marché, en termes non équivoques, qu’elle est prête à vendre plus de 100 milliards de dollars, si besoin est, pour stabiliser la roupie.

L’auteur est PDG de Mecklai Financial

