La Reserve Bank of India (RBI) serait favorable au lancement d’une CBDC avec des fonctionnalités de base, révèle un rapport

Le rapport publié par la Reserve Bank of India précise qu’elle est favorable au lancement d’une CBDC, à condition qu’elle envisage des fonctions de base et soit correctement insérée dans les systèmes de paiement gérés dans le pays.

La Reserve Bank of India (RBI), principale institution qui régit les orientations monétaires et financières du pays, propose qu’avant de mettre en place une monnaie numérique sophistiquée adossée à l’entité (CBDC), il soit choisi d’abord de tester avec une des fonctionnalités beaucoup plus basiques.

La position ouverte de RBI envers une CBDC

La position de la RBI s’est reflétée dans son rapport présenté aujourd’hui intitulé « Tendance et progrès du secteur bancaire en Inde 2020 – 21 », où l’entité a partagé ses réflexions sur une CBDC se montrant ouverte à l’idée, bien qu’historiquement elle ait été contre le numérique plus traditionnel. devises.

Le rapport publié par la RBI se lit comme suit :

« Dans sa forme de base, une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) offre une alternative sûre, robuste et pratique à l’argent liquide. Par rapport aux formes d’argent existantes, il peut offrir des avantages aux utilisateurs en termes de liquidité, d’évolutivité, d’acceptation, de facilité des transactions anonymes et de règlement plus rapide.

En ce sens, la RBI a préconisé une première mise en œuvre de base, qui pourrait être testée de manière exhaustive afin qu’elle ait un impact minimal sur les politiques monétaires et sur le système bancaire qui gouverne le pays. Dès lors, l’idée est de choisir de créer un espace au sein de l’épine dorsale déjà consolidée en termes de paiements afin que ce type d’actif s’intègre parfaitement, étant bénéfique pour les résidents et les institutions financières.

Deux types de CBDC pour l’Inde

L’aspect le plus frappant du rapport est peut-être que la RBI proposerait la création non pas d’une, mais de deux CBDC avec des propriétés différentes, qui sont destinées à des moments différents.

À cet égard, le directeur adjoint de RBI, Rabi Shankar, a indiqué que l’une d’entre elles serait une CBDC à usage de gros (CBDC-W), destinée à un public particulier, et une autre de type commerce de détail (CBDC-R) conçue pour les résidents de général.

Par rapport à ce dernier, il a souligné que la CBDC conçue au niveau du détail pourrait être beaucoup plus compliquée car elle aborde d’autres considérations et nécessiterait une meilleure réflexion sur certaines dynamiques, de sorte que le type de gros est plus simple et est beaucoup plus avancé que son homologue.

En tout cas, Shankar a précisé qu’aucun d’eux n’est prêt pour le moment, donc lorsqu’ils seront terminés, ils seront lancés en phase de test pour évaluer la réceptivité et l’utilisation correspondante.

Cette annonce intervient au milieu de certaines tensions observées en Inde concernant l’utilisation et la commercialisation des crypto-monnaies dans le pays. Un projet de loi est actuellement en cours pour réglementer ces actifs, bien qu’il n’ait pas été rendu public et que les considérations qui y sont décrites soient inconnues.

