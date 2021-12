La réserve de tigres de Buxa confirme la présence de gros félins après 23 ans ; voici comment cela s’est passé

Une équipe de quatre membres a atteint Buxa pour confirmer la présence du tigre et examiner la zone. (Image représentative)

Les tigres royaux du Bengale, l’un des plus grands félins vivants aujourd’hui, sont de retour dans la réserve forestière du district d’Alipurduar, au nord du Bengale, qui était autrefois son habitat d’origine avec une augmentation de la base de proies. Un gros chat a été aperçu après 23 ans dans la réserve de Buxa, ont annoncé dimanche des responsables forestiers.

La perte d’un habitat favorable a poussé les tigres à migrer vers le Bhoutan voisin avec lequel l’État partageait une gamme contiguë de zones protégées mais avec une augmentation de la couverture forestière dense et de la base de proies, en particulier les cerfs, les tigres reviennent. Le département des forêts a également partagé une photo prise par un piège photographique du tigre repéré dans la réserve de tigres de la chaîne de montagnes East Damanpur, a rapporté l’Indian Express.

Une équipe de quatre membres a atteint Buxa pour confirmer la présence du tigre et examiner la zone. Ravikant Sinha, un ancien chef du département des forêts a informé que les tigres étaient là au cours des 23 dernières années mais n’ont pas été repérés en raison de leur timidité et de leur instinct d’éviter les êtres humains

Après que le département des forêts ait introduit un troupeau de cerfs afin que les tigres puissent venir dans la région pour les chasser, le gros chat a été repéré. La circulation des êtres humains était limitée dans la réserve centrale de tigres.

Le rapport de l’année dernière publié par le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique de l’Union indiquait que les tigres avaient disparu de la réserve de Buxa et que ses infrastructures forestières devaient faire l’objet d’une attention. Le rapport recommandait également de faire venir des tigres de Kaziranga. La forêt n’a cependant pas réussi à le faire en raison de la situation de Covid mais à se lancer dans ce plan dès que possible pour commencer la reproduction.

La décision de faire de la réserve un centre d’élevage sera prise après le rapport d’une équipe de quatre membres, a déclaré le ministre des Forêts de l’Etat, Jyotipriya Mullick.

Il y a quelques jours, la présence du tigre a été confirmée par une marque de carlin trouvée près d’une rive du fleuve, après quoi les points d’entrée de la réserve ont été fermés aux visiteurs. Ensuite, les villageois à proximité de la réserve ont été évacués pour laisser le tigre être à l’aise, évitant ainsi les conflits avec les humains.

