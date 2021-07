La réserve d’Urdaibai, en Biscaye, dans la Charte européenne du tourisme durable

04/07/21 à 09:04 CEST

La Réserve de biosphère d’Urdaibai (Vizcaya) a accueilli cette semaine la cérémonie de remise du certificat d’adhésion à la Charte européenne du tourisme durable décerné par la Fédération Europarc. De cette façon, la première phase d’adhésion se termine et la réserve devient la la seule destination du Pays Basque reconnue internationalement en matière de tourisme durable.

Cette accréditation est une « feuille de route » pour développer un tourisme basé sur les principes de l’écotourisme et le respect de l’environnement environnemental, social et économique, comme l’explique le gouvernement basque.

En outre, sera l’occasion de faire connaître cette destination à l’international et ainsi accroître le soutien à l’équilibre entre sa conservation et le développement durable du territoire, « en privilégiant la promotion de la région en tant que destination touristique de qualité, responsable et sûre, une référence au Pays Basque ».

Urdaibai est un espace naturel extraordinairement varié, c’est pourquoi il a été déclaré réserve de biosphère par l’UNESCO en 1984. Son cœur est la rivière Oka, qui prend sa source au mont Oiz et devient une rivière lorsqu’elle atteint la ville de Mundaka, créant des marais spectaculaires. pleine de vie, aussi bien à marée basse qu’à marée haute.

Le gouvernement basque souligne que cette reconnaissance “est la conséquence du succès d’un projet collaboratif et public-privé dans un lieu comme Urdaibai-Busturialdea, une réserve de biosphère qui a pour objectif d’être un espace d’expérimentation du développement durable”.

Ce travail, ajoutent-ils, est aligné sur les principes du Basque Green Deal, qui intègre les principes du Pacte vert européen et qui poursuit des objectifs économiques et environnementaux selon des critères de durabilité, et positionne également Urdaibai-Busturialdea comme “la principale destination touristique durable du Pays basque”.

Une fois la première phase d’accréditation de l’espace passée et la deuxième phase d’adhésion des entreprises touristiques, du Service de la réserve de biosphère d’Urdaibai, le processus de la troisième et dernière phase du CETS commencera (la Charte européenne pour le développement durable Tourisme), qui vise à adhérer à la stratégie Urdaibai-Busturialdea aux agences de voyages qui promeuvent la commercialisation d’une offre de tourisme durable dans la destination.

168 places dans 20 pays européens

Actuellement, 168 espaces au total sont rattachés à cette Charte européenne du tourisme durable, répartis dans 20 pays différents.

La réserve de biosphère d’Urdaibai s’étend sur 22 000 hectares. Il est constitué d’une mosaïque de falaises, de montagnes, de plages, de rivières et d’eaux souterraines, qui convergent dans l’estuaire avec des grottes, des forêts naturelles, une grande biodiversité, ainsi qu’un patrimoine géologique irremplaçable.

Elle possède également des sites archéologiques, des châteaux et maisons-tours médiévaux, des hameaux et des petits ports de pêche. Et il a aussi une offre gastronomique savoureuse et une offre intéressante d’activités de loisirs : pistes cyclables ou pédestres, surf ou observation des oiseaux, entre autres.

Afin de conserver les ressources naturelles et culturelles qui la composent et de promouvoir la biodiversité et le développement économique et social durable, l’UNESCO a intégré en 1984 Urdaibai dans son programme MaB (Man and Biosphere), à ​​travers sa déclaration en tant que réserve de la biosphère.

Par la suite, la désignation est renforcée par l’approbation, le 6 juillet 1989, par le Parlement basque de la loi 5/1989 pour la protection et la gestion de la réserve de biosphère d’Urdaibai, qui établit un régime juridique spécial pour les actes qu’ils ont l’intention de développer en cet espace. La fonction de conservation vise à protéger les ressources génétiques, les espèces, les écosystèmes et les paysages.

Urdaibai constitue une réserve d’une grande richesse naturelle : 729 espèces de faune, 821 espèces de flore, 86 habitats et 52 lieux d’intérêt géologique. 3 Aires Spéciales de Conservation (ZEC) et une Zone de Protection Spéciale pour les Oiseaux (ZEPA), intégrées dans le Réseau Natura 2000. C’est une zone humide Ramsar d’intérêt naturaliste depuis 1993 et ​​abrite 85 espèces en danger d’extinction ou d’intérêt communautaire .