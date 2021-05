La réserve faunique accueille un troisième poussin de balbuzard pêcheur

UNE

Tous les trois poussins de balbuzards ont éclos dans leur nid dans une réserve faunique à Perth et Kinross.

Le troisième poussin a émergé vers 18 heures le samedi 22 mai au Loch of the Lowes Wildlife Reserve du Scottish Wildlife Trust.

Il a rejoint ses frères et sœurs plus âgés, qui ont éclos mardi et jeudi.

Cette saison est la deuxième en tant que couple reproducteur pour le balbuzard pêcheur NCO femelle et le balbuzard pêcheur mâle LM12 après avoir réussi à s’envoler un poussin l’année dernière.

LIRE LA SUITE

Sara Rasmussen, garde forestière du Perthshire au Scottish Wildlife Trust, a déclaré: «Nous avons été ravis de voir le poussin sortir de sa coquille.

«Il y avait relativement peu d’avis que celui-ci était en route parce qu’une partie d’une autre coquille d’œuf avait trouvé son chemin sur l’œuf restant, l’ajustant comme une casquette et cachant potentiellement les premiers signes d’éclosion.

«Les balbuzards gagnent 70% de leur poids corporel au cours du premier mois de leur vie et nous pouvons voir les jeunes se développer presque quotidiennement. Il est étonnant de penser que dans environ 12 à 13 semaines, ces petits poussins seront de jeunes oiseaux capables de migrer jusqu’en Afrique.

«Même si tous les poussins ont éclos, le nid est toujours vulnérable aux perturbations.

«Notre personnel et nos bénévoles, avec le soutien des joueurs de la People’s Postcode Lottery, continueront de surveiller ces incroyables oiseaux de proie pour s’assurer qu’ils sont en sécurité.»

Les gens peuvent regarder le nid sur la webcam en direct du balbuzard.

Les balbuzards ont disparu en Grande-Bretagne pendant une grande partie du 20e siècle, mais ont commencé à se rétablir dans les années 1960 et environ 300 couples se reproduisent maintenant au Royaume-Uni chaque été.

Le programme de protection des balbuzards de la fiducie est soutenu par les joueurs de la loterie des codes postaux du peuple.

Laura Chow, responsable des associations caritatives à la People’s Postcode Lottery, a déclaré: «C’est formidable d’apprendre que les trois œufs ont maintenant éclos au Loch of the Lowes.

«Je suis ravi que, grâce au soutien des joueurs de la People’s Postcode Lottery, les balbuzards dans les réserves connaissent une autre saison de reproduction réussie. Nous surveillerons de près la webcam pendant que ces jeunes oiseaux se développent.