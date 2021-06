La Réserve fédérale américaine pourrait adopter une politique monétaire belliciste le 16 juin ; L’indice du dollar américain devrait toucher 91,50

Nous nous attendons à ce que la Fed soit la première banque centrale (comme 2013) à devenir belliciste, a déclaré Amit Pabari (Image: REUTERS)

Par Amit Pabari

Pendant la pandémie de COVID-19, les banques centrales ont piloté leur jet et ont proposé une option « Helicopter money » pour prendre en charge la détérioration de la situation économique en raison du verrouillage. Ce n’est rien d’autre qu’une politique monétaire non conventionnelle visant à remettre sur les rails une économie chancelante. À l’aide de cet outil, ils ont inondé le marché de liquidités suffisantes pour le sortir d’une récession. Cela mis à part, les campagnes de vaccination depuis le début de 2021 ont plutôt bien fonctionné pour la réouverture. La demande est revenue, mais la rupture d’approvisionnement a été constatée. Cela a conduit à la flambée des prix des matières premières et donc aux anticipations d’inflation à travers le monde.

Dans le scénario donné, quelle banque centrale lèvera son assouplissement ? Lisons dans leurs pensées un par un

1. Réserve fédérale : Les acteurs du marché attendent beaucoup de la politique monétaire de la Fed du 16 juin. Deux facteurs clés sur lesquels la Fed se concentre sont l’inflation et le nombre d’emplois. Le PCE de base (dépenses de consommation personnelle) pour être le meilleur indicateur de l’inflation a augmenté plus rapidement que prévu à 3,1% en avril alors que les pressions sur les prix se sont renforcées dans l’économie américaine en rapide expansion. Mais le rapport de travail n’est toujours pas à la hauteur de la note que Fed envisage de réduire. En dehors de cela, une observation intéressante dans le bilan de la Fed suggère que quelque chose se prépare. Dans le cadre du QE, la Fed achète pour 120 milliards de dollars de titres et d’obligations et fait circuler des liquidités sur le marché. Mais depuis avril, la Fed a proposé Overnight Repo-ON RRP (la Fed emprunte aux banques commerciales américaines pour contrôler les liquidités excédentaires) et a retiré 8,8 billions de dollars du marché. Au fur et à mesure que la liquidité a cessé d’augmenter, les actions à risque ont cessé de se comporter comme elles l’étaient avant avril.

Cela peut être comparé au cas du taper tantrum de 2013 où, avec le QE, la Fed avait fait la même chose ON RRP, puis nous avions vu l’annonce du tapering. Dans l’ensemble, la Fed devrait annoncer un tapering, soit en juin, soit lors de la réunion de Jackson Hole en août, soit enfin lors de la réunion de septembre. Le taux de vaccination plus élevé, les dépenses infra de Biden et des données économiques plus solides obligeront à parler de réduction très prochainement. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la Fed soit la première banque centrale (comme 2013) à devenir belliciste.

2. Banque d’Angleterre : Le Royaume-Uni qui a sans aucun doute très bien mené son programme de vaccination et a de bonnes chances de rouvrir le 21 juin ; juste avant que la BoE ne révise sa politique le 24 juin. Cependant, la variante indienne ou dite variante Delta présente un risque quant à son potentiel d’annuler certains des progrès durement gagnés du pays vers la réouverture. Sur le plan des données, les ventes au détail et le nombre de fabricants ont été supérieurs aux estimations, mais les chiffres de croissance doivent bien se redresser dans les prochains temps. Lors de la dernière réunion, la BoE avait déjà annoncé qu’elle ralentirait ses achats d’obligations à 3,4 milliards de livres sterling par semaine entre mai et août, par rapport au rythme actuel de 4,4 milliards de livres sterling, mais a clairement indiqué que cela ne devait pas être considéré comme un changement de la position. Un membre du MPC s’est déjà prononcé en faveur du tapering, et probablement beaucoup le rejoindront lors de la prochaine rencontre si l’économie surperforme et que l’inflation persiste au-dessus des niveaux de 2%. La BoE se tient juste derrière la Fed pour devenir belliciste et se rétrécir.

3. Banque centrale européenne : La politique monétaire de la BCE qui doit se réunir cette semaine le 10 juin sera un non-événement mais très excitant. Car depuis la réunion d’avril, les pays européens ont fait un travail remarquable dans le déploiement de la campagne de vaccination. Cela les a aidés à réfléchir à la réouverture comme aux États-Unis. Les perspectives économiques se sont encore améliorées et les prévisions d’inflation devraient être revues à la hausse. Un autre élément intéressant sera la première évaluation trimestrielle officielle des conditions de financement dans la zone euro sera présentée. Le rendement du Bund allemand a été en territoire négatif au cours des 2 dernières années, a été vu récupérer près de 50 points de base par rapport au plus bas de 2021 de -0,60 alors que la reprise réduit le rendement. La BCE pourrait éviter la discussion sur le tapering, mais pour cela, un raisonnement solide doit être présenté, sinon les doutes sur la durabilité de l’économie et de l’euro seront remis en question. Par rapport à la Fed et à la BoE, la BCE est toujours à la traîne en termes de réduction, car de nombreux pays européens sont toujours confrontés à des problèmes de dette plus élevés et la hausse des taux augmentera également leur coût de la dette. Par conséquent, la BCE pourrait rester derrière la Fed et la BoE.

Vous trouverez ci-dessous des faits clés sur les 3 pays que vous devez examiner.

La Fed a plus de chances de devenir belliciste une fois que le marché du travail répond aux attentes de la Fed

Perspectives

Sur 3 banques centrales, la Fed a plus de chances de devenir hawkish une fois que le marché du travail répond aux attentes de la Fed et que l’inflation se maintient bien au-dessus des niveaux cibles de la Fed pendant une période raisonnable. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le rendement de référence américain à 10 ans reprenne sa tendance haussière vers 1,80%-2,00% et que l’indice du dollar américain évolue vers les niveaux 91,00-91,50. Après la Fed, la BoE a une probabilité plus élevée de réduire son programme d’achat d’obligations et de devenir belliciste, mais une nouvelle crainte de variante menace la réouverture. . En Europe, la BCE a encore un long chemin à parcourir, car les pays endettés ne pouvaient pas se permettre de lever leur système de soutien. Par conséquent, l’EURUSD a limité la hausse jusqu’à la zone 1.2250-1.2280 et pourrait revenir aux niveaux 1.2000-1.1950 à court terme.

(Amit Pabari est directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

