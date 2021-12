La Réserve fédérale américaine s’attend à une hausse des taux d’intérêt en 2022

15/12/2021 à 20:56 CET

La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé d’accélérer son plan de retrait de relance, réduisant ainsi ses achats d’obligations et de titrisations de 30 000 millions de dollars (26 592 millions d’euros) par mois, au lieu de l’ajustement mensuel de 15 000 millions de dollars (13 296 millions d’euros). euros) appliqués jusqu’à présent, ce qui laisserait à l’entité la possibilité d’augmenter les taux d’intérêt jusqu’à trois fois en 2022.

Comme le rapporte le Federal Open Market Committee (FOMC), l’organe de la Fed qui décide de la politique monétaire, l’institut émetteur achètera 40.000 millions d’obligations d’Etat (35 456 millions d’euros) et 20.000 millions de titrisations en janvier de l’année prochaine. moins).

Ainsi, l’institution réduira en janvier de 20 000 millions de dollars le montant des bons du Trésor acquis par rapport au chiffre prévu pour décembre et de 10 000 millions de dollars (8 864 millions d’euros) celui des titrisations.

« Au vu de l’évolution de l’inflation et de la poursuite de l’amélioration du marché du travail, le Comité a décidé de réduire le taux mensuel de ses achats nets d’actifs de 20 milliards de dollars pour les bons du Trésor et de 10 milliards de dollars pour les titres adossés aux crédits hypothécaires d’agence », a-t-il annoncé. .

« Le Comité estime que des réductions similaires du rythme des achats nets d’actifs chaque mois sont susceptibles d’être appropriées, mais est prêt à ajuster le rythme des achats si l’évolution des perspectives économiques le justifie », a-t-il souligné.

De son côté, le FOMC a décidé de maintenir le taux directeur inchangé dans une fourchette cible comprise entre 0% et 0,25%, notant que, étant donné que l’inflation a dépassé les 2% depuis un certain temps, » s’attend à ce qu’il soit approprié de maintenir cette fourchette cible jusqu’à ce que les conditions du marché du travail aient atteint des niveaux compatibles avec les évaluations de pointe de l’emploi. »

Ainsi, l’entité mettrait fin à son programme d’achats au printemps prochain, plus tôt que prévu il y a quelques mois, ce qui laisserait à l’institution plus de marge de manœuvre pour relever les taux d’intérêt, ce qu’elle pourrait faire jusqu’à trois fois au cours de l’année prochaine, lorsque la Fed les prévisions suggèrent que le taux de référence sera d’environ 0,9% à la fin de l’année.

De même, l’entité prévoit de continuer à augmenter les taux d’intérêt en 2023, alors qu’elle s’attend à ce que le taux se situe autour de 1,6 %, alors qu’un an plus tard, elle s’attend à ce qu’il atteigne 2,1 %.

En tout état de cause, la banque centrale des États-Unis a averti que le cours de l’économie continue de dépendre de l’évolution du virus, exprimant sa confiance que les progrès de la vaccination et la réduction des contraintes d’approvisionnement soutiennent les progrès continus de l’activité économique et de l’emploi, ainsi qu’un réduction de l’inflation, même s’il a reconnu que les risques pour les perspectives économiques persistent, y compris ceux liés aux nouvelles variantes du virus.

De cette manière, le Comité continuera de surveiller les implications des informations entrantes pour les perspectives économiques et a assuré qu' »il serait disposé à ajuster l’orientation de la politique monétaire comme il convient si des risques surgissaient qui pourraient entraver la réalisation de ses objectifs. «

L’inflation est un problème

Lors de sa comparution devant la presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a défendu que le retrait à un rythme plus rapide des stimuli répond à l’évolution des perspectives économiques, dans lesquelles l’économie américaine se développe à un rythme « robuste, « mais l’inflation restera au-dessus de l’objectif de 2% au cours de la prochaine année.

« Un retrait plus rapide permet à la Fed d’aborder une gamme complète de résultats plausibles », a souligné Powell, pour qui l’évolution récente de l’économie exige un ajustement plus agile des achats d’actifs de la Fed.

En particulier, le banquier central américain a admis que « l’inflation élevée est un problème », reconnaissant que les augmentations de prix dépasseront l’objectif de 2% bien au cours de l’année prochaine, bien que Powell soit confiant qu’ils se rapprocheront de cet objectif à la fin de 2022.

En revanche, le président de la Fed a averti que l’apparition de la nouvelle variante omicron de Covid et l’augmentation des infections ces dernières semaines « constituent une menace pour les perspectives ».