La Réserve fédérale devrait-elle lutter contre l’inflation maintenant? Que se passe-t-il si cela ne va pas? ⋆ 10z viral

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Susan Walsh-Pool / .

Ces jours-ci, il semble que tout le monde appelle la Réserve fédérale à reculer sa politique monétaire facile pour lutter contre l’inflation naissante. Ils indiquent que la hausse des prix des matières premières et un marché du travail apparemment tendu sont des signes que les banquiers centraux doivent réagir le plus tôt possible. La Fed devrait cependant réfléchir à deux fois. Demandez simplement à la Banque centrale européenne.

Flash back to 2011. L’économie mondiale se remettait de la crise financière de 2008 et les banquiers centraux voulaient s’assurer qu’elle continuerait. Le seul problème? Les prix des matières premières montaient en flèche grâce à la politique monétaire facile de la Chine.

Les prix du cuivre ont progressé de 50% pour l’année terminée le 15 février. Les prix du pétrole sont devenus encore plus dingues, passant à plus de 100 dollars le baril en mars, contre 70 dollars un an plus tôt.

Ces prix des matières premières ont commencé à apparaître dans les données sur l’inflation, de sorte que la BCE a fait ce que toute banque centrale raisonnable, en particulier une banque centrale qui s’inquiète constamment de l’inflation, ferait. Il a relevé les taux d’intérêt, d’abord d’un quart de point en avril 2011, puis de nouveau du même montant en juillet.

Les résultats n’étaient, comme on dit, pas bons. Le Stoxx Europe 600 a chuté de plus de 18% du 7 avril, date de la première augmentation, au 7 août. Les actions américaines n’ont pas non plus été épargnées:

S&P 500

a chuté de 16% et le

Moyenne industrielle Dow Jones

a chuté de 14% du 22 juillet au 22 août.

Et ce n’était que l’impact sur les stocks. Le vrai dommage a été sur le marché de la dette souveraine de la zone euro, où la dette grecque, portugaise, italienne et espagnole a chuté en craignant que les pays ne soient contraints de faire défaut sur leurs émissions en cours.

Les problèmes de l’Europe se préparaient déjà, mais avec cette dernière augmentation, c’est devenu une crise. La pire partie? Les prix des produits de base dépassaient déjà au moment des hausses de taux, et toute inflation qu’ils provoquaient était en réalité transitoire.

Rien de tout cela ne veut dire qu’un resserrement de la politique monétaire de la Fed entraînerait un équivalent américain de la crise de la zone euro. L’économie se remet d’une pandémie, pas d’une crise financière, et semble plus forte maintenant qu’elle ne l’était même en 2011, deux ans après une reprise.

Les préoccupations liées à l’inflation ont désormais également une composante emploi, car les emplois semblent difficiles à pourvoir et les salaires augmentent. Pourtant, il est difficile de dire à quel point l’impact sera durable. Si les prix des produits de base commencent à culminer et que les gens commencent à retourner au travail alors que la pandémie continue de reculer, peut-être que tout cela sera transitoire après tout.

Si la Banque centrale européenne nous a appris quelque chose, c’est qu’il vaut mieux attendre de le savoir.

Écrire à Ben Levisohn à [email protected]