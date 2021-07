La Réserve fédérale travaille sur un rapport sur les actifs numériques qui sera publié en septembre

Voici les principales nouvelles du secteur des crypto-monnaies que vous avez peut-être manquées cette semaine

Le Brésil approuve l’ETF Ethereum en Amérique latine

QR Capital, une installation de blockchain au Brésil, a révélé mercredi cette semaine via une publication sur Twitter qu’elle s’apprêtait à établir le premier fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum dans la région de l’Amérique latine. Le nouvel ETF, baptisé QETH11, sera le deuxième à recevoir l’approbation de la SEC brésilienne après l’approbation en mars d’un ETF fondé par Bitcoin. Une fois mis en œuvre, QETH11 sera coté à Sao Paulo sur la bourse B3.

QR Asset Management, qui fait partie du plus grand échange crypto du pays, gérera le nouvel ETF. La société a décrit le produit comme un moyen fiable, non complexe et sécurisé d’accéder à Ethereum via le service de courtage préféré des consommateurs. Le Brésil suit le chemin du Canada, qui a été assez réceptif aux crypto-monnaies, ayant approuvé trois ETF depuis le début de l’année.

Les États-Unis, en revanche, n’ont pas été aussi accommodants avec la SEC du pays en retardant et en accordant des extensions aux demandes d’ETF par les entreprises du pays. Après l’approbation, Fernando Carvalho de QR Capital a exprimé son espoir que la SEC américaine suivra la voie et commencera à approuver les ETF dans le pays.

La police britannique saisit 250 millions de dollars de crypto-monnaie

La police britannique a annoncé mardi cette semaine que 250 millions de dollars de crypto-monnaies avaient été prélevés dans le cadre d’une enquête sur des stratagèmes de blanchiment d’argent dans le pays. La saisie du commandement des crimes économiques de la police représente l’une des plus importantes saisies de l’histoire de la force et fait suite à une autre saisie effectuée à la fin du mois dernier lorsque 160 millions de dollars de crypto-monnaie ont été saisis.

Lors d’une déclaration, Graham McNulty, le sous-commissaire de la police métropolitaine, a noté qu’il y a eu un changement dans le paysage et que les criminels utilisent de plus en plus les développements technologiques pour faire avancer leurs activités. Il a reconnu que les crypto-monnaies étaient devenues la ressource préférée des criminels cherchant à blanchir leur argent et a salué le fait que le département est bien équipé en agents équipés pour lutter contre une telle activité.

Le détective de la police britannique Joe Ryan a salué la saisie comme une étape importante et a promis que les enquêtes se poursuivront pendant les mois à venir alors que la guerre contre les blanchisseurs d’argent présumés se poursuit. Cependant, la police n’a pas révélé quelles crypto-monnaies spécifiques avaient été saisies.

JP Morgan : l’acceptation du Bitcoin par El Salvador affectera sérieusement la blockchain

Une équipe de JPMorgan a suggéré la semaine dernière dans un rapport jeudi que la décision Bitcoin d’El Salvador pourrait causer des problèmes à la fois au pays et à la blockchain une fois que l’utilisation des pièces commencera. Le pays d’Amérique centrale a récemment approuvé l’utilisation de Bitcoin comme monnaie légale acceptée. L’équipe a fait valoir que même avec des volumes d’échanges quotidiens de Bitcoin allant de 40 milliards de dollars à 50 milliards de dollars, la majorité de cette partie est échangée entre des échanges cryptographiques.

Les analystes ont en outre indiqué que la majorité des avoirs Bitcoin sont réservés dans des portefeuilles illiquides, et jusqu’à 90% d’entre eux restent immobiles pendant plus d’un an. D’autre part, les transactions quotidiennes d’El Salvador reflètent 4% du total des transactions de la chaîne et un peu plus de 1% du volume total des transactions au cours de l’année écoulée.

L’équipe a suggéré qu’il existe une incompatibilité inhérente entre Bitcoin et El Salvador et qu’en tant que tel, une fois le nouvel appel d’offres lancé en tant que moyen d’échange, le manque de liquidité de Bitcoin s’avérerait être un obstacle important. Des sondages récents ont indiqué qu’il existe encore un doute généralisé sur la nouvelle monnaie légale et que les taux d’acceptation potentiels ne seraient pas élevés, car les Salvadoriens continuent de préférer le dollar.

Woori Bank est le plus récent dépositaire de crypto en Corée du Sud

Des rapports publiés dimanche ont révélé que Woori Bank of Woori Financial Group en Corée du Sud deviendra la troisième et dernière grande institution du pays à proposer des services de garde crypto. Le rapport indique que Woori Bank a l’intention de collaborer avec Coinplug Inc., une société de solutions fintech, pour lancer la nouvelle société nommée D-Custody.

Cette décision ferait de Coinplug l’actionnaire majoritaire, suivi de Woori Bank, qui fournirait les services d’entiercement. La demande de services de garde crypto en Corée du Sud a été astronomique, grâce à la décision du gouvernement de resserrer son emprise sur les réglementations couvrant les actifs crypto. Les investisseurs sont devenus de plus en plus réticents à posséder eux-mêmes des cryptos.

La réglementation sud-coréenne sur la cryptographie a interdit aux banques d’offrir des services de cryptographie directe ces derniers mois, les obligeant à s’engager dans des partenariats pour fournir de tels services aux clients. De plus, la surveillance sud-coréenne a également poussé des réglementations qui empêcheront les employés des bourses de cryptographie d’échanger des crypto-monnaies sur leurs bourses respectives à partir de septembre.

La Réserve fédérale se prépare à publier un rapport Crypto en septembre

S’exprimant mercredi lorsqu’il a présenté le rapport semestriel sur la politique monétaire au Congrès, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a révélé que l’organisme publierait un rapport sur les actifs cryptographiques, la CBDC et les pièces stables début septembre. Powell a indiqué que le pays était à un point critique dans l’établissement de réglementations pour ces actifs et, par conséquent, pour la CBDC, l’opinion du public et du Congrès serait sollicitée pour déterminer les avantages et les inconvénients probables.

Plus sur CBDC, Jerome Powell a insisté sur la nécessité pour les États-Unis de bien faire les choses plutôt que rapidement. En tant que tel, il a rejeté l’idée que le yuan numérique chinois pourrait être utilisable aux États-Unis, car il a indiqué que tous les citoyens américains et ceux d’autres pays dépendants du dollar devraient comprendre une CBDC potentiellement utile.

La Chine développe sa CBDC nationale depuis 2014 et a récemment étendu les tests pour la monnaie numérique. Powell a également souligné que si un dollar numérique contrôlé par le gouvernement devait se développer, il pourrait alors être un rideau pour des actifs numériques comme Bitcoin qui sont contrôlés de manière indépendante.

https://coinjournal.net/news/weekly-report-federal-reserve-working-on-digital-assets-report-that-will-be-released-in-september/