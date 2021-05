La Réserve fédérale vous vole votre richesse (sauf si vous êtes déjà riche) ⋆ .

du groupe Birch Gold :

L’inflation est maintenant sur le point de devenir incontrôlable. Nous avons accordé beaucoup d’attention à ce sujet parce que inflation vous prive de votre richesse, surtout si vous êtes un épargnant de retraite normal de la classe moyenne.

C’est presque entièrement la faute de la Fed si votre pouvoir d’achat et votre richesse ont été sapés depuis la création de la Réserve fédérale le 23 décembre 1913.

En fait, seulement 1 $ de pouvoir d’achat en 1913 équivaut à 27,25 $ aujourd’hui (ajusté pour l’inflation). À l’inverse, cela signifie qu’un des dollars d’aujourd’hui achèterait moins de 4 centimes des biens et services de 1913.

Vous pouvez voir comment le pouvoir d’achat du dollar s’est évaporé au cours du siècle dernier:

Les chiffres sont plus étonnants quand on regarde un peu plus loin. Une famille de 1913 pourrait aller à l’épicerie et s’approvisionner pour la semaine, dépensant $10 dollars. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui ? Ce même chariot rempli d’épicerie coûterait 273,92 $, voire plus, selon ce que vous aimez manger. Les prix des aliments ont augmenté à des rythmes différents, de «seulement» 418% pour les œufs à 8319% pour les pommes de terre.

Mais c’est de l’histoire ancienne, pensez-vous. Bien sûr, ce serait bien de remonter le temps et de dépenser moins en épicerie, mais nous gagnons plus d’argent maintenant. Et alors?

La Réserve fédérale et le prix de la nourriture

On parle beaucoup de la Fed. Voici leur travail :

La Réserve fédérale s’efforce de promouvoir une économie américaine forte. Plus précisément, le Congrès a chargé la Fed de mener la politique monétaire du pays pour soutenir les objectifs d’emploi maximum, de prix stables et de taux d’intérêt à long terme modérés. Lorsque les prix sont stables, les taux d’intérêt à long terme restent à des niveaux modérés, de sorte que les objectifs de stabilité des prix et de taux d’intérêt à long terme modérés vont de pair. En conséquence, les objectifs d’emploi maximum et de prix stables sont souvent appelés le « double mandat » de la Fed.

Une économie américaine forte, ça sonne bien ! Un emploi maximal, des prix stables et des taux d’intérêt à long terme « modérés » semblent tous être des objectifs nobles et dignes.

Le bilan de la Fed pour atteindre ces objectifs, cependant? Tacheté au mieux.

Comme le dit Brian McGlinchey : « Pendant une grande partie de ses 108 ans d’histoire, la Réserve fédérale avait un mandat implicite ou explicite de préserver la valeur du dollar américain, et elle a échoué de façon spectaculaire.

L’expression « préserver la valeur du dollar américain » signifie le contraire de l’inflation. La préservation de la valeur du dollar rend les importations étrangères plus abordables pour les acheteurs américains et encourage les autres pays du monde à acheter et à conserver des dollars dans leurs banques centrales. Préserver la valeur du dollar signifie que vous pouvez économiser de l’argent sans craindre que son pouvoir d’achat ne perde de sa pertinence.

Au lieu de cela, la Réserve fédérale d’aujourd’hui « achète » la dette émise par le gouvernement fédéral pour financer ses dépenses en créant de la nouvelle monnaie. Ces dollars flambant neufs diluent la valeur de tous les autres dollars déjà en circulation, ce qui signifie que les prix augmentent, ce qui signifie l’inflation.

Les interventions de la Fed dans ses efforts pour maintenir son mandat de « forte économie américaine » sont principalement responsables de la incroyable perte de pouvoir d’achat, et c’est la force qui corrode votre richesse.

Rappelez-vous ceci:

L’inflation de la Réserve fédérale est une taxe pour laquelle personne n’a voté et que tout le monde paie.

Avant la publication des chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril, le président de la Fed, Jerome Powell, semblait fermer les yeux sur l’inflation. Puis les prix de l’essence augmenté de 49,6 %, IPC global a bondi de 247% en seulement 3 mois, et les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter niveaux passés jamais vus depuis 2014. Dans l’ensemble, nous avons vu au moins un an d’inflation en seulement quatre mois.

Les mots «échoué de façon spectaculaire» semblent ne faire que décrire la récente performance de la Fed.

Et quand l’agence qui s’occupe de combien votre l’argent vaut échoue de façon spectaculaire, il y a des conséquences. Tout le monde ne partage pas le fardeau de la même manière…

Les fuites dans la plomberie financière commencent petit…

Comme vous vous en doutez, moins vous avez d’argent, plus l’inflation fait mal.

Même si de faibles augmentations de l’inflation au cours d’une année peuvent sembler raisonnables à première vue. Mais comme le souligne Brian McGlinchey du Libertarian Institute, ce n’est pas toute l’étendue des dégâts :

Tout comme les petites fuites de plomberie causent discrètement des dommages dévastateurs au fil du temps, une perte constante d’une quantité modeste de pouvoir d’achat s’accumule pour un coup dur pour le dollar. Naturellement, la Fed n’a pas dit vouloir réduire la valeur du dollar de 26 % en 15 ans, mais c’est comme ça que les maths se déroulent. [Emphasis added]

Vraisemblablement, une agence non élue dotée d’un pouvoir apparemment illimité pour intervenir sur les marchés libres dans le but reconnu de réduire la valeur de votre argent se heurterait à des torches et à des fourches… Donc, même si ce n’est pas ce que dit le mandat de la Réserve fédérale, c’est ainsi que les mathématiques jouent en dehors. Si vous ramenez votre 1 $ 2021 à 2006, ne vaut que 75 cents.

Voir? Il n’est pas nécessaire de remonter plus d’un siècle en arrière pour constater des dommages réels, durables et permanents à votre patrimoine.

Et voici le kicker…

Alors que la plupart des Américains ont vu leur richesse détournée furtivement par les « fuites de plomberie » de la Fed, les 10 % les plus riches, eh bien, ils s’en sont très bien sortis (voir graphique) :

N’importe qui avec deux yeux peut voir ce qui s’est probablement passé en 2020. En fait, Wolf Richter a fulminé à ce sujet :

Le président de la Fed, Jerome Powell, a rationalisé et défendu le sauvetage ultra-radical, auparavant incroyablement monstrueux et ultra-rapide de la Fed des détenteurs d’actifs à partir d’il y a un an, lorsqu’en trois mois, la Fed a créé 3 000 milliards de dollars et acheté des actifs avec eux, et créé le plus grand média battage autour de ces achats et de nombreux autres milliers de milliards d’autres achats futurs, afin de gonfler davantage les prix des actifs et de rendre les détenteurs d’actifs immensément riches.

La plupart des « détenteurs d’actifs » identifiés par Wolf dans sa diatribe font partie des 10 % supérieurs du graphique ci-dessus. Il semble donc que la Fed de Powell a veillé à ce que le «club des garçons riches» soit bien pris en charge.

(Ne vous méprenez pas. Si vous faites partie du top 10 %, félicitations. Nous ne vous en voulons pas. Nous nous opposons à la méthode de la Fed consistant à piller la richesse de chacun à la recherche d’une « économie américaine forte ». )

Vous pouvez également voir comment les 40 % du milieu n’ont pas vu leur richesse augmenter presque autant. Les 50 % inférieurs ont à peine vu leur richesse augmenter. Voici pourquoi : selon une étude du professeur Edward Wolff, les 10 % d’Américains les plus riches possèdent environ 84 % du marché boursier. Ainsi, lorsque quelque chose influence les cours des actions (comme, par exemple, distribuer des jetons gratuits à un casino toujours actif), les déjà riches en profitent de manière disproportionnée.

Si les mandats de la Réserve fédérale sont censés protéger la richesse de tous les Américains en stabilisant les prix et les taux, le graphique prouve qu’ils échouent lamentablement.

