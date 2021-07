La réserve Ferrari Callum Ilott n’a aucun regret après l’échec du relais junior chez Red Bull

Le pilote de réserve Ferrari et Alfa Romeo, Callum Ilott, a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir relevé un défi gigantesque alors qu’il était dans le programme junior de Red Bull à l’adolescence.

Après que Max Verstappen ait été catapulté en Formule 1 après une seule saison de course en Formule 3 européenne, Helmut Marko a lancé un défi similaire à Ilott pour faire ses preuves en F3, sortant presque tout droit du karting pour le faire.

Après n’avoir pas atteint les mêmes normes élevées fixées par le Néerlandais la saison précédente, Ilott a été rapidement abandonné par l’écurie Red Bull.

Malgré cela, cependant, il n’a aucune rancune envers Red Bull pour cette décision – et il a quand même atterri sur ses pieds en rejoignant la Driver Academy de Ferrari par la suite.

Ilott a rappelé comment il avait rejoint le programme jeunesse de Red Bull en premier lieu.

« Je me souviens que c’était à Silverstone. J’y suis allé le [British GP] vendredi pour avoir une réunion avec [Marko]», a déclaré Ilott à GP Racing, cité par Autosport.

“Il m’a demandé quel âge j’avais”, a déclaré Ilott, qui avait 15 ans au moment où il a gravi les échelons. “Et puis il me dit ‘OK, tu fais de la F3 avec Carlin’. D’ACCORD. Sûr.

“Évidemment, Max l’a fait l’année précédente. Et, vous savez, je n’étais pas en désaccord avec cela. Je pense donc que c’était réciproque dans ce sens.

« Pour être honnête, je ne savais pas vraiment dans quoi on me jetait. Parce que j’avais bien fait en karting, les tests de pré-saison se passaient bien, donc je ne me rendais pas vraiment compte à quel point ce serait difficile.

«Et bien sûr, je ne viens pas d’un milieu de course. Alors, vous savez, ‘si vous dites que je peux le faire, je peux le faire’, allez-y.

« Je ne le regrette pas, je pense que c’est le destin en fin de compte. Vous êtes mis dans une position et vous n’avez qu’à travailler dessus. »

Le patron de la Ferrari Driver Academy de l’époque, Massimo Rivola, a ensuite repéré les talents du Britannique dans les formules juniors, ce qui l’a amené à tenter sa chance et à placer Ilott dans le système de jeunesse de Ferrari – et il a expliqué comment cela s’est produit.

“Je me souviens lui avoir parlé à… Pau”, a déclaré Ilott. “Je suis tombé dans l’une des courses quand j’étais en tête, et il était juste comme” tu es tellement rapide ******, tu n’as même pas besoin de prendre de risques, tu as juste besoin de te détendre un peu ‘. Et puis il m’a dit : “J’adorerais t’avoir à la FDA, peut-être qu’on devrait parler un jour”.

« Il a manifesté très tôt son intérêt pour le fait qu’il me voulait dans le programme. Et évidemment, être avec Ferrari était un privilège. Il n’y a aucune chance que je dise non du tout.

Maintenant dans son rôle de test avec Ferrari et Alfa Romeo, Ilott a admis qu’il avait probablement été un peu trop enthousiaste en essayant de recueillir des informations auprès des ingénieurs de son équipe – mais, bien qu’il se sente en bonne position pour gagner un siège en Formule 1 ensuite année, il a réussi à se contenir et à garder ses distances avec les pilotes actuels de l’équipe.

“Je pense que je me suis un peu atténué maintenant”, a déclaré Ilott. « J’ai dû me retenir parce qu’ils ont un travail à faire le week-end.

« Je suis allé avec eux au test à Bahreïn, ce qui était vraiment utile. Vous avez eu le temps de parler avec l’autre partie de l’équipe qui ne courait pas et de comprendre un peu plus le programme. C’était vraiment utile pour résoudre toutes ces questions.

«Je suis évidemment là pour apprendre mais, oui, j’essaie de ne plus autant les distraire.

« Je n’ai pas le stress d’un championnat à part entière, comme je l’ai eu avec la F2 chaque année, la F3 chaque année, où vous vous battez pour votre vie. J’apprécie donc assez cet aspect des choses juste pour me détendre, tout regarder et apprendre dans un environnement différent.