La réserve Mercedes F1 Nyck de Vries remporte le titre de Formule E

Le pilote de réserve de Mercedes F1 Nyck de Vries est devenu le premier champion du monde officiel de Formule E reconnu par la FIA lors d’une finale de saison folle à Berlin.

Avant le tour final, l’un des 14 pilotes différents avait la chance de remporter le titre – avant que le carnage ne s’ensuive à l’aéroport de Berlin Tempelhof alors que les titres de championnat des pilotes et des équipes sont allés à Mercedes EQ.

De Vries serait l’un des noms envisagés pour un entraînement chez Williams la saison prochaine, et il s’est placé dans la meilleure position possible pour plaider en faveur d’un passage en F1 en remportant le titre de Formule E.

Après s’être qualifié en P3, Mitch Evans semblait être en première position pour devenir champion. Mais sa voiture est restée complètement immobile après l’extinction des feux, avec un Edo Mortara aveugle qui s’est ensuite empilé à l’arrière de lui – éliminant deux champions du monde possibles à la fois et faisant sortir le drapeau rouge à Berlin. Mais surtout, les deux pilotes sont sortis indemnes.

Avant de remporter les deux titres, un rapport a révélé que Mercedes pourrait se retirer de la série lorsque la nouvelle génération de voitures sera introduite, mais le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était dans le paddock pour montrer son soutien à l’équipe Mercedes EQ dimanche.

Avant le redémarrage, le Britannique Jake Dennis était en position de vainqueur du titre – mais un autre moment étrange a vu le rookie de 25 ans en Formule E appuyer sur ses freins, verrouiller et heurter le mur extérieur, éliminant encore un autre prétendant au titre.

C’est donc De Vries, leader du Championnat, qui reprend les rênes de son destin, alors que la course repart.

Le Néerlandais est passé de sa P13 sur la grille et a bien progressé dans le top 10, terminant sixième alors que la course atteignait sa mi-course.

Mais il y a eu un moment à cœur ouvert lorsque lui et son coéquipier Stoffel Vandoorne – également pilote de réserve de Mercedes F1 – ont été impliqués dans le contact et se sont presque éliminés, mais ils ont pu continuer à avancer.

De Vries était devenu percutant alors qu’il tentait de maximiser son résultat en course alors qu’il n’en avait peut-être pas besoin, mais le titre avait été presque cousu après que les espoirs de ses rivaux se soient évaporés au fur et à mesure de la course.

L’ancien pilote de F2 Norman Nato a remporté la course, mais le titre appartenait au Néerlandais.

Il était ravi après la chute du drapeau à damier, et un De Vries ému a déclaré: «C’était un sacré tour. Nous avons connu tellement de hauts et de bas cette année, et pour finalement l’emporter lors de la dernière course, je pense que la fortune était de notre côté aujourd’hui avec tout ce qui s’est passé.

“Mais comme vous l’avez vu, j’étais un peu une cible là-bas, avec un bon rythme, donc je pense que nous le méritons et je suis super heureux pour l’équipe.”