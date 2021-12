La réserve stratégique nationale compte 799 569 unités de test rapide d’antigène

28/12/2021 à 07:56 CET

Nieves Salinas

La réserve stratégique de fournitures médicales du gouvernement a actuellement 799 569 unités de tests antigéniques rapides, selon les informations fournies par le ministère de la Santé à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média. De mars 2020 au 23 décembre 2021, l’Exécutif a réparti 5 753 418 unités de ce type de tests rapides pour détecter le coronavirus. La pénurie de tests d’autodiagnostic dans les pharmacies espagnoles a provoqué la Exécutif a annoncé, dans le cadre des mesures visant à stopper l’avancée rapide de la sixième vague, qu’elle autoriserait la vente d’un autre type de test en pharmacie, ceux à usage professionnel (comme celles envoyées dans les centres de santé, les hôpitaux ou utilisées pour le dépistage de masse) qui font partie de cette réserve stratégique et qui sont envoyés aux communautés si elles en font la demande.

Cependant, ces tests diagnostiques professionnels qui arriveront dans quelques jours dans les officines, comme le précise le service dirigé par Carolina Darias, ne sortiront pas de la réserve stratégique, mais proviendront de « marché libre »; c’est-à-dire ceux qui se trouvent dans les circuits de distribution et que les importateurs du marché international acquièrent. Le problème est que les importateurs consultés par le journal susmentionné ont déjà averti il ​​y a quelques jours qu’en ce moment il y a également un manque de stock de tests professionnels. « La demande est supérieure à l’offre », assurent-ils. Une pénurie que la Santé ne connaît pas.

La réserve nationale est conçue comme un renforcement des réserves matérielles que possèdent à leur tour les communautés autonomes.

De sa réserve stratégique, précisent-ils, de mars 2020 au 23 décembre 2021, le Gouvernement a distribué 5 753 418 unités de test rapide d’antigènes de cette modalité qui, comme cela a été dit, sont celles qui sont envoyées aux hôpitaux ou aux centres de santé et Ils ne sont pas les mêmes tests d’autodiagnostic vendus en pharmacie. La réserve nationale est conçue comme un renforcement des réserves stratégiques qui, à leur tour, articulent les communautés autonomes. C’est-à-dire, vos propres stockages de matériel sanitaire.

Stockage des tests d’antigène

Disposer d’une réserve stratégique de fournitures médicales essentielles pour faire face à la pandémie de coronavirus est l’une des priorités du ministère de la Santé depuis le déclenchement de la crise. Actuellement, selon les données fournies par le ministère, ce stockage a 799 569 unités de test rapide d’antigène.

La ministre de la Santé, Carolina Darias. | .

Les tests antigéniques rapides à usage professionnel sont des produits destinés à être utilisés par les professionnels de santé pour s’assurer que le prélèvement est effectué correctement, que les produits sont adéquats, que la réalisation du test ne comporte pas de risques pour le patient. professionnel, patients ou tiers, et qu’il existe une interprétation correcte des résultats et des mesures à adopter, rappellent-ils auprès d’entités telles que la National Business Association of the Laboratoire clinique (ANLAC), qui regroupe les principaux laboratoires privés.

Contrôle de la pandémie

Ce type de test sont ceux que la Santé a dans sa réserve nationale. Comme indiqué dans le « Plan de réponse précoce dans un scénario de contrôle de pandémie pour covid-19 », en outre, les communautés doivent garantir une capacité suffisante pour ressources humaines et matérielles, aussi bien en soins primaires qu’à l’hôpital, « qui permet de répondre à l’activité supplémentaire associée à une augmentation de la transmission du SARS-CoV-2, ainsi que d’assurer la disponibilité d’équipements de protection individuelle adaptés au type de soins et à la formation du personnel à son utilisation« .

La fonction de la réserve stratégique est de renforcer les collectivités, si elles en font la demande, en termes de produits sanitaires, rappellent-elles de la Santé.

De même, dans le texte, il est déterminé que les principes de base pour la création de ce réserve stratégique des produits critiques -tels que les techniques de diagnostic, les médicaments, les masques, les gants, les équipements de protection individuelle (EPI)…- sont « celui de la prudence et de l’efficacité » et « doit couvrir une estimation des besoins calculée en sur la base des consommations hebdomadaires déclarées par les communautés autonomes, c’est-à-dire sur la base de la situation réelle vécue par cette pandémie dans notre pays ».

Comme expliqué depuis ce département, le rôle de la réserve stratégique est justement de renforcer les collectivités, si elles le demandent, en matière de produits sanitaires. c’est-à-dire pour des cas exceptionnels. Par exemple, dans le cas des tests d’antigène. En réalité, chaque communauté possède son propre matériel, mais si cette même communauté a un problème d’approvisionnement ou si les unités de tests diagnostiques dont elle dispose sont insuffisantes, elle peut demander au Ministère de lui envoyer son propre matériel. Réserve nationale.

Six millions de tests distribués

Ainsi, les données fournies par le Ministère à ce journal sont que, de mars 2020 au 23 décembre 2021, le Gouvernement a distribué 5.753.418 unités de test rapide d’antigène. Comme indiqué, dans sa réserve nationale, il y a actuellement environ 800 000 unités. A ce montant, s’ajoutent ceux dont chaque communauté dispose, dans ses propres approvisionnements en matériel que le Ministère contrôle chaque semaine.

Castilla-La Mancha a approuvé la première loi régionale pour la réserve stratégique de matériel sanitaire en Espagne.

En octobre 2020, le Parlement de Castilla-La Mancha a donné son feu vert à la première loi autonome réserve stratégique de fournitures médicales en Espagne qui envisageait, entre autres, d’assurer pendant un minimum de 120 jours la disponibilité des équipements matériels et technologiques pour lutter contre la pandémie et que les moments dramatiques enregistrés pendant l’état d’alarme quand les toilettes n’avaient même pas de matériel pour se protéger.

La norme castillane-manchega incluait également l’obligation des centres de santé, socio-sanitaire et social, tant publics que privés, d’avoir un stock minimum. Dans ce cas, une réserve d’au moins 30 jours de votre consommation annuelle.