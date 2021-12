La résidence d’Adele à Las Vegas immédiatement épuisée

Adèle le refait ! Vous venez d’apprendre qu’elle est l’une des rares personnes qui peuvent encore vendre un million d’albums. Il n’est donc pas surprenant que sa résidence à Las Vegas, Week-end avec Adèle au Caesar’s Palace, qui commence le mois prochain, s’est vendu après sa prévente hier. C’était avant la vente publique. Et de nombreux fans d’Adele peuvent crier fauché parce que ce n’est pas bon marché de voir Adele.

TicketNews indique que la prévente pour les fans vérifiés devait commencer mardi, mais un problème technique a repoussé la sortie des billets à hier après-midi. Les gens ne connaissaient pas les prix au fur et à mesure qu’ils cherchaient, mais pensaient que ce serait 400 $/500 $ la pièce. Mais non. La structure de « tarification dynamique » de Ticketmaster a été utilisée pour obtenir le plus d’argent. Et bien sûr !

Après quelques indications de pré-vente d’une « valeur nominale » commençant à 85 $ plus les frais pour le fond de la salle et 685 $ pour les sièges de choix près de la scène, les prix semblaient être des prix dynamiques bien au-dessus de ces chiffres, anéantissant les espoirs de au moins certains des fans qui ont traversé le système de code et la longue file d’attente pour être facturés sur le marché primaire… Sur la base des publications sur les réseaux sociaux, il semble que la fourchette de prix dynamique des billets pour Adele à Las Vegas était bien supérieure aux attentes , avec des saignements de nez passés à plusieurs centaines de dollars avant les frais, et des emplacements de choix près de dix fois le haut de gamme supposé de 685 $.

Regardons certains de ces prix, allons-nous:

Je t’aime @Adele mais j’ai un loyer dû… pic.twitter.com/URHxGaTJoq – Judy Cardona (@benotie) 8 décembre 2021

ça ne vaut pas le coup pic.twitter.com/gXAbPFpguJ – jayson (@crtrdwrdjysn) 8 décembre 2021

Cela dit-il 5 326,90 $, ou est-ce que j’ai un accident vasculaire cérébral ? Mais peu importe, les gens ont acheté ces billets et les plus de 100 000 billets ont disparu en une journée. Et tant pis pour vous tous, car il n’y aura pas non plus de vente générale.

Les « week-ends avec Adele » d’@Adele sont épuisés sur Ticketmaster avant la mise en vente publique en raison d’une demande de prévente vérifiée écrasante pour les fans. Plus de 100 000 billets ont été vendus pour 24 nuits au Colosseum de Las Vegas. – Données de tournée (@touringdata) 9 décembre 2021

Et parce que les billets Adele ont plus de valeur qu’un rein du marché noir, les sites de vente de billets secondaires ont déjà des billets en vente, et les billets au premier rang coûtent 30 000 $ et plus (!!!). L’argent qu’Adèle est sur le point de retirer de cette résidence va être ridicule. Je suis sûr qu’elle prévoit déjà d’avoir enfin assez pour acheter l’une de ces maisons de 250 millions de dollars à Londres.

Photo : WENN/Avalon