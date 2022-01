La résidence de Big Rocker à Las Vegas annulée en raison de COVID-19

Après avoir annulé les deux premiers concerts de sa résidence d’adieu à Las Vegas, David Lee Roth annule le tout. L’ancien rockeur de Van Halen a annulé toute la série de spectacles à House of Blues à Mandalay Bay, apparemment à cause de COVID. Le Las Vegas Review-Journal rapporte qu’un représentant du lieu a confirmé l’annulation, bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle de Roth, son camp ou promoteur de concerts Live Nation. Il a partagé un vague graphique sur Instagram qui disait « Une chose amusante s’est produite sur le chemin de Las Vegas. »

La série à guichets fermés devait se dérouler les mercredi, vendredi, samedi et à nouveau les 14 et 15 janvier, les 21 et 22 janvier et les 11 et 12 février. Les annulations initiales des spectacles du réveillon du Nouvel An et du jour de l’An ont indiqué que la décision était « due à des circonstances imprévues liées à COVID et par excès de prudence pour ceux qui travaillent et assistent aux spectacles ». Cette annonce indiquait que les remboursements seraient automatiquement traités et que les détenteurs de billets seraient informés directement.

Roth a mentionné ses propres problèmes de santé en annonçant que la résidence à Las Vegas serait les dernières performances en direct de sa carrière. « Je me mets à la place », a-t-il déclaré au Review-Journal le 1er octobre. « Je prends ma retraite. » L’homme de 67 ans a déclaré qu’il éprouvait des problèmes de santé non spécifiés. « Mes médecins, mes maîtres m’ont obligé à vraiment m’occuper du fait qu’à chaque fois que je monte sur scène, je mets en danger (mon) avenir. »

« C’est la première et la seule annonce officielle. Vous avez la nouvelle. Partagez-la avec le monde », a-t-il déclaré lors de l’annonce de la résidence à Vegas. « Je ne vais pas expliquer la déclaration. L’explication est dans un coffre-fort. Ce sont mes cinq dernières émissions. »

Il est apparu que la mort de son ancien compagnon de groupe de Van Halen, Eddie Van Halen – décédé en octobre 2020 à l’âge de 65 ans après une longue bataille contre le cancer – a eu un impact sur son raisonnement. « Je suis encouragé et obligé de vraiment comprendre à quel point le temps est court, et mon temps est probablement encore plus court », a-t-il déclaré.

Roth, Eddie Van Halen, Alex Van Halen et Michael Anthony étaient membres de la formation classique, servant respectivement de chanteur, guitariste, batteur et bassiste. Le premier passage de Roth avec le groupe a duré de 1974 à 1985 jusqu’à son retour en 1996 et à nouveau en 2006 jusqu’à la dissolution du groupe après la mort d’Eddie Van Halen. En 2007, les quatre ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.

Loin de Van Halen, la brillante carrière solo de Roth compte un premier album solo acclamé par la critique en 1986, Eat ‘Em and Smile, qui a atteint le top cinq du Billboard Top 200 et s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Son dernier album, Diamond Dave, est sorti en 2003.