La résidence de Sammy Hagar à Las Vegas se vend en deux heures ; Deux autres dates annoncées

Sammy Hagar a ajouté deux autres spectacles à sa résidence précédemment annoncée à Las Vegas au STRAT après que le premier lot de dates ait été vendu en deux heures.

Le spectacle, appelé “Sammy Hagar et ses amis”, aura désormais lieu les 29 octobre, 30 octobre, 5 novembre, 6 novembre, 12 novembre et 13 novembre à 21h

“J’ai cherché sur le Strip de Las Vegas en essayant de trouver la bonne salle, la bonne ambiance et les bons partenaires pour créer un environnement très spécial de type fête d’anniversaire de Cabo Wabo pour les membres de mon groupe et mes amis musiciens afin de créer la résidence de fête ultime”, Agar dit dans un communiqué de presse.

Agar réunira un cercle légendaire d’amis et de membres du groupe, passés et présents, au théâtre STRAT intime d’une capacité de 800, dont 300 billets d’entrée pour l’AG pour une ambiance de fête devant la scène. Michel Antoine, le bassiste légendaire qui a joué avec Agar depuis 30 ans dans des groupes dont VAN HALEN, PIED DE POULET et LE CERCLE, et Vic Johnson, Agarvirtuose de la guitare de longue date et compagnon d’orchestre de LE CERCLE sont confirmés pour les quatre premiers spectacles. Jason Bonham, le célèbre Grammy-batteur gagnant et leur camarade de groupe dans LE CERCLE est confirmé pour les deux premiers spectacles, les 29 et 30 octobre, avec des invités surprise et spéciaux à annoncer.

Selon le Las Vegas Review-Journal, Agar invite des stars telles que Toby Keith, Rick Springfield, Kenny Chesney, Vince Neil (MOTLEY CRUE) et Jerry Cantrell (ALICE ENCHAÎNÉE) à la fête. Quant à la setlist, Agar dit: “LE CERCLE a la meilleure setlist au monde, et le WABOS joue beaucoup plus de mes vieux morceaux plus profonds, et mon vieux catalogue vintage du rocker, des années 70, 80 – c’est un mosh-up, ” Agar mentionné. “Nous commencerons par six, sept VAN HALEN chansons, quelques MONTROSE pistes, un LED ZEPPELIN chanson, six CERCLE Chansons. Nous allons très bien mélanger. »

Le théâtre sera conçu pour capturer l’ambiance de plage dont il est synonyme, y compris des éléments de Agarla célèbre Cabo Wabo Cantina à Cabo San Lucas, où se déroule son anniversaire annuel épique.

Pour toute question concernant ces émissions, veuillez contacter The STRAT Box Office au 702-383-5210 ou par courriel à [email protected]



La prévente commence demain à 10 h 00 HNP – Assurez-vous d’être abonné à la liste de diffusion de Sammy pour être le premier à connaître le code : https://t.co/BWNsdNbnWL



Des spectacles supplémentaires pour 2022 seront annoncés sous peu!



La vente publique est le samedi 3 juillet à 10 h 00 PT @ https://t.co/a1nEcc8IlZ (2/2) – Sammy Hagar (@sammyhagar) 1er juillet 2021

