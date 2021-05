La résidence Lorraine Hansberry est maintenant classée historique nationale ⋆ .

La maison new-yorkaise du dramaturge et activiste indélébile Lorraine Hansberry est maintenant officiellement inscrit sur le registre national des lieux historiques. Bien qu’elle ait gardé sa sexualité privée tout au long de sa vie, Hansberry a régulièrement abordé des sujets LGBTQ + dans ses écrits et a eu des relations amoureuses avec des femmes.

La désignation de sa maison en tant que lieu historique fait suite aux efforts de plaidoyer du projet des sites historiques LGBT de New York.

«Rendre hommage à l’endroit même où Lorraine Hansberry a vécu et travaillé à travers ces listes de registres d’État et nationaux marque une autre étape importante dans notre mission de mettre en évidence les contributions des personnes LGBT à l’histoire américaine», a déclaré Amanda Davis, chef de projet, NYC LGBT Historic Sites Project dans un communiqué de presse.

Résidence Lorraine Hansberry. Crédit: Christopher D.Brazee / Projet de sites historiques LGBT de New York, 2020

L’écrivaine née à Chicago est surtout connue pour sa pièce A Raisin In the Sun qui a été créée à Broadway en 1959. Le titre de la pièce découle d’une ligne du poème «Harlem» de Langston Hughes.

Hansberry s’est lié avec d’autres écrivains et artistes qui faisaient partie de la communauté LGBTQ +, y compris James Baldwin et Nina simone. Elle a travaillé sur la pièce dans son appartement du 337 Bleecker Street dans le Greenwich Village de Manhattan – un endroit où de nombreux événements historiques ont eu lieu, y compris le soulèvement de Stonewall en 1969. Elle a vécu dans l’appartement de 1953 à 1960, selon le NYC LGBT Historic Sites Project.

«L’implication active de Hansberry dans le mouvement des droits civiques et ses écrits influents sur les attentes en matière de genre et sur le fait d’être lesbienne dans l’Amérique des années 1950 en font une figure stimulante pour notre époque», a ajouté Davis. «La proximité de la résidence Lorraine Hansberry avec le monument national de Stonewall offre également une opportunité inestimable pour les visites guidées et les groupes scolaires d’élargir leur compréhension de l’histoire des LGBT au-delà du soulèvement de Stonewall de 1969».

Portrait de Lorraine Hansberry dans son appartement de la rue Bleecker, 1959. Photo de David Attie pour Vogue Magazine. Source: National Portrait Gallery.

Ces dernières années, les chercheurs en ont appris davantage sur la vie de Hansberry. Elle a collaboré au magazine The Ladder, le premier magazine lesbien distribué à l’échelle nationale au pays, et bon nombre de ces écrits ont été cités par des journalistes et des universitaires, avec ses articles de journal.

Dans l’un de ses morceaux Ladder, Hansberry affirme: «Ce qui devrait être clair, c’est que l’on est opprimé ou victime de discrimination parce que l’on est différent, pas ‘mauvais’ ou ‘mauvais’ d’une manière ou d’une autre.

Les gens peuvent voir des photos d’archives, des documentaires vidéo et en savoir plus sur Hansberry sur le site Web du NYC LGBT Historic Sites Project.

«Pour de nombreux étudiants à travers le pays, A Raisin in the Sun de Lorraine Hansberry est une première introduction au théâtre et à l’écriture dramatique. La vie trop brève de l’auteur n’est pas incluse dans de nombreux programmes », a déclaré le commissaire du Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique du NYS. Erik Kulleseid.

«La liste de la résidence de Hansberry dans le NYS et les registres nationaux ajoute à l’érudition de sa vie en tant qu’auteur gay dans les années 50 et 60.

