La résine est la nouvelle huile biodégradable, et l’Espagne est la première puissance européenne | Industrie

Il est collecté depuis des milliers d’années et, dans les années 1990, il s’agissait d’un travail en voie de disparition. Mais maintenant, la résine renaît en tant qu’alternative biodégradable au pétrole.

Nous l’avons vu à d’autres occasions : le évolution de la technologie rend les matériaux et l’artisanat presque jetés, soudainement devenir un pari pour l’avenir.

C’est quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec le langage de programmation Python, créé dans les années 90 et relégué pendant des années au second plan, qui est aujourd’hui devenu le plus demandé au monde, car il est idéal pour développer des applications d’intelligence artificielle. .

En transférant cette idée dans le monde réel, nous avons la résine: un produit qui a presque disparu commercialement il y a 30 ans, mais maintenant les nouvelles technologies permettent de l’utiliser comme substitut biodégradable au pétrole pour la création de plastiques écologiques, et d’autres matériaux.

La colophane, substance naturelle extraite de la résine, est utilisée dans la fabrication des encres d’imprimerie, dans la finition du papier, du caoutchouc synthétique, dans les adhésifs, la base de gomme pour faire des chewing-gums, des boissons, des produits dépilatoires, des savons, des peintures, etc.

Mais comme on dit, l’intérêt actuel réside dans les nouvelles technologies développées pour remplacer l’huile par de la résine et créer des matériaux comme le plastique biodégradable. Au point que même la BBC l’appelle « le nouvel or liquide ».

Comme nous le dit Andrea Núñez-Torrón dans Business Insider, l’Espagne est le dernier pays d’Europe où la résine est obtenue industriellement.

Castilla-León concentre 93% de la résine produite dans le pays, presque tous dans les provinces de Ségovie, Soria, vila et Valladolid.

Ici, ils ont été recueillis 12 200 tonnes de résine en 2018, selon l’Association nationale des résineurs. Loin des 55 000 tonnes de 1961, mais la production a nettement augmenté ces dernières années.

La résine présente un intérêt stratégique non seulement pour la valeur du produit, mais aussi pour les avantages qu’il apporte à la forêt aux populations rurales de l’Espagne vidée, et à la vision moderne de l’économie circulaire.

Les techniques modernes d’extraction de résine ne nuisent pas à l’arbre, qui vit plus de cent ans, dans un cercle infini durable déjà pratiquée par les producteurs de résine de Castilla León.

Il ne s’agit pas de planter des arbres n’importe où et d’obtenir de la résine. Ils sont les pins résineux ceux qui produisent la résine de la plus haute qualité, et en plus grande quantité. Ils ne se produisent que dans des climats spécifiques tels que le plateau castillan, et il leur faut 50 ans pour grandir avant de pouvoir être exploités.

Comme l’explique Nius Diario, les pins peuvent pousser à leur rythme, jusqu’à l’âge de 25 ans. Entre 25 et 50 ans, ils subissent des traitements sylvicoles et une taille pour les préparer à l’extraction.

La résine est extraite d’arbres âgés de 50 à 75 ans, et le processus est réduit jusqu’à 100 ans, c’est-à-dire quand ils sont coupés, pour recommencer le cycle.

Un processus qui en Castilla y León transmis de parent à enfant au fil des générations de producteurs de résine, puisque la technologie utilisée, de par la nature même du matériau, est presque entièrement manuelle.

Selon Guillermo Arranz, un producteur de résine interviewé par la BBC, il faut environ 6 000 pins pour vivre de résine. De chacun d’eux est extrait entre 3 et 4 Kilos de résine par saison, et vous devez les revoir, un par un, tous les 15 jours.

Beaucoup craignent que la fin du pétrole se traduise par des licenciements et des pertes d’emplois. Mais comme nous le voyons, les nouvelles énergies et la nouvelle économie circulaire et durable a le potentiel de générer une nouvelle demande d’emploi, et revitaliser les zones rurales et les forêts de pins qui offrent de nombreux avantages environnementaux, au-delà du produit lui-même.