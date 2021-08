La résistance afghane prête à céder aux combattants talibans | Monde | Nouvelles

in

L’expert Gabriel Gatehouse a révélé que les combattants de la résistance afghane pourraient cesser de combattre les talibans en raison du manque de moral causé par la “trahison” américaine. Il a déclaré que “l’histoire tournait en rond” alors qu’il rapportait que des combattants fidèles à l’ancien gouvernement espéraient obtenir le soutien d’agences internationales telles que la CIA.

S’exprimant sur BBC Newsnight, M. Gatehouse a déclaré : “Maintenant, en termes de qui dirige ce mouvement, politiquement, il est dirigé par Amrullah Saleh, qui jusqu’à il y a une semaine était le vice-président de l’Afghanistan.

« Il s’est enfui vers le Panjshircan lors de la chute de Kaboul.

“Il s’appelle maintenant le président par intérim de tout le pays.

« L’autre leader important est Ahmad Massoud, il a 32 ans, diplômé de Sandhurst et du King’s College de Londres ».

M. Gatehouse a poursuivi : « Et il est le fils du légendaire combattant moudjahidine Ahmad Shah Massoud qui a dirigé la résistance soviétique dans les années 1980, les talibans dans les années 90 dans le cadre de l’Alliance du Nord et qui a été assassiné par al-Qaïda en 2001, juste deux jours avant le 11 septembre.

« Il y a du mouvement sur cette histoire ce soir – un article publié dans The Telegraph ce soir citant un conseiller anonyme d’Ahad Massoud, disant qu’il se prépare maintenant à se rendre aux talibans.

“J’ai envoyé des messages. J’ai des démentis à ce sujet de la part de son porte-parole.

« J’ai quelqu’un qui est au sol et qui parle à quelqu’un au sol. »

« Donc, ce qu’ils disent publiquement, c’est qu’ils préféreraient parler que se battre mais si nécessaire, ils se battront.

“Mais il est clair en même temps qu’ils poussent vraiment fort maintenant, à la recherche d’un soutien international, que ce soit de l’argent ou des armes, tout comme la CIA dans les années 80 et 90.

Il a ajouté: “Donc potentiellement, nous voyons l’histoire tourner en rond.”

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis mettaient fin à l’évacuation à la fin de ce mois.

Cependant, Boris Johnson espère reporter cette date et il tiendra mardi un appel conjoint avec Emmanuel Macron et Angela Merkel dans le but de créer une stratégie commune pour convaincre M. Biden de reporter le retrait total.