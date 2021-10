La résistance aux médicaments antipaludiques en Afrique suscite des inquiétudes en Inde

Actuellement, plusieurs combinaisons de dérivés de l’artémisinine sont enregistrées dans le pays. (Image représentative)

Un récent rapport du New England Journal of Medicine intitulé « Evidence of Artemisinin-Resistant Malaria in Africa » a décrit deux mutations qui résistent à l’artémisinine dans le nord de l’Ouganda, suscitant des inquiétudes dans la communauté médicale.

Les médecins s’appuient sur les médicaments antipaludiques à base d’artémisinine comme premier choix pour traiter le traitement du paludisme, en particulier le parasite Plasmodium falciparum responsable de presque tous les décès liés au paludisme dans le monde. Le rapport de l’Afrique de l’Est est très préoccupant car ce médicament a sauvé d’innombrables vies partout dans le monde.

L’Inde, où le paludisme est endémique, a introduit la thérapie combinée à base d’artémisinine en 2008 après que la chloroquine n’a pas réussi à traiter le paludisme à P. falciparum. La combinaison a été initialement introduite dans 117 districts avec plus de 90 % de charge de falciparum.

L’artésunate plus sulfadoxine-pyriméthamine (AS+SP) est devenu le choix universel pour le traitement du paludisme après son introduction en 2010. Cependant, en 2013, l’artéméther-luméfantrine (AL) a été introduite en tant que partenaire combiné suite à la résistance à la SP – le médicament partenaire – dans Les sept États du nord-est de l’Inde.

Actuellement, plusieurs combinaisons de dérivés de l’artémisinine sont enregistrées dans le pays.

Échec de la thérapie combinée à base d’artémisinine en Inde

Un rapport de 2019 de l’est de l’Inde a révélé deux mutations dans des cas de paludisme à P. falciparum traités à l’artémisinine, ce qui la lie à la résistance.

En 2021, le centre de l’Inde a signalé l’échec d’une thérapie combinée à base d’artémisinine où SP présentait des mutations triples avec l’artémisinine de type sauvage.

Ces deux rapports soulignent que l’échec de la thérapie combinée à base d’artémisinine pourrait ne pas être lié à l’artémisinine seule.

La chloroquine était très efficace pour traiter le paludisme en Inde, mais n’est plus utilisée pour le paludisme à falciparum.

Bien qu’il y ait eu des rapports de paludisme à P. vivax résistant à la chloroquine, ce médicament reste un choix efficace pour le traitement de cette espèce.

Antécédents de résistance aux médicaments

La résistance à la chloroquine est apparue pour la première fois dans les années 1950. La résistance à la pyriméthamine et à la chloroquine est d’abord apparue en Asie du Sud-Est, puis a migré en Inde, puis en Afrique.

De même, la résistance à l’artémisinine s’est également développée dans six pays d’Asie du Sud-Est avant la migration. Il semblerait que l’artémisinine emprunte le même chemin que la chloroquine.

Les experts médicaux appellent maintenant à la surveillance moléculaire du paludisme pour isoler les variantes résistantes aux médicaments afin de prendre des mesures correctives pour éviter les conséquences futures. Dans un effort pour rendre le médicament partenaire moins efficace, certains experts médicaux ont même préconisé l’utilisation de thérapies combinées à base d’artémisinine triple.

