La résistance grandit jusqu’à la critique des grandes banques et des crypto-monnaies pour le président de l’OCC

La réglementation des crypto-monnaies continue de stagner aux États-Unis, les régulateurs et les acteurs de l’industrie semblant incapables de parvenir à un consensus. Dans le même temps, l’administration Biden semble avoir des problèmes avec son dernier candidat à la réglementation financière.

Saule Omarova pourrait réglementer la crypto dans «l’oubli»

Cette semaine, les tensions semblent monter à Washington alors que la résistance grandit contre le choix du président Biden pour diriger le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC). Le chef d’agence proposé – le professeur de la faculté de droit de l’Université Cornell, Saule Omarova – a été largement critiqué pour ses propositions politiques et son point de vue sur les crypto-monnaies et les grandes institutions bancaires.

Plus tôt cette semaine, le sénateur Ted Cruz (R-Tx) s’est adressé à Twitter pour critiquer la nomination proposée d’Omarova, la qualifiant de “danger pour notre économie traditionnelle”. L’ancienne candidate à la présidence a déclaré que la sélection d’Omarova conduirait essentiellement à une régulation de la cryptographie “dans l’oubli”, ajoutant que sa nomination devait être arrêtée.

Le président Biden avait annoncé la nomination d’Omarova à la tête de l’OCC la semaine dernière. Bloomberg a été le premier à signaler la nomination, citant qu’elle pourrait être confirmée avant la fin du mois.

Pendant son séjour chez Cornell, Omarova a montré des signes significatifs de recherche de réglementations plus strictes pour les grandes banques et les crypto-monnaies. Elle a notamment décrit le secteur de la cryptographie comme une menace pour la stabilité de l’économie et propice aux abus de la part des grandes institutions financières. Elle a également proposé des recommandations radicales pour la gestion du secteur financier, notamment en plaidant pour que la Réserve fédérale administre exclusivement les services bancaires aux consommateurs – et non les entreprises privées.

Les démocrates détenant une faible majorité au Sénat, on craint fortement qu’Omarova ne soit finalement confirmé à la tête de l’OCC. Mais de grands acteurs du secteur bancaire ont commencé à faire pression contre sa nomination, et les membres du Congrès ont également élevé la voix de leur opposition.

Outre Cruz, le sénateur Pat Toomey (R-PA) a également appelé à un examen de la nomination d’Omarova. Le sénateur, qui est le membre le plus important de la commission des banques du Sénat, a déclaré la semaine dernière qu’il avait des réserves à propos d’Omarova en raison de ses “idées d’extrême gauche”.

Washington change

Le choix d’Omarova n’est que la dernière mesure prise par l’administration Biden pour renforcer son paysage réglementaire financier. Cette semaine encore, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé que Dan Berkovitz – l’un des trois commissaires de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – rejoindrait l’agence en tant que conseiller juridique en novembre.

Le départ de Berkovitz de la CFTC fait suite à la sélection par le président Biden de Christy Goldsmith et Kristin Johnson pour occuper les sièges d’agence laissés vacants par l’ancien président Heath Tarbert et Brian Quintenz. Berkovitz a été assez critique à l’égard des régulateurs financiers et de leur action contre les sociétés de cryptographie, donc son ajout à la SEC semble être une bonne chose pour la crypto.

Berkovitz sera le deuxième grand nom pro-crypto à la SEC, rejoignant la commissaire Hester M. Pierce.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.