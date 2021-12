La résolution de pré-pack pour les MPME peut atténuer la pression croissante des affaires en instance devant les NCLT: RBI

Facilité de faire des affaires pour les MPME : dans 537 cas renvoyés à l’IBC impliquant 1 35 139 crores de Rs, seuls 27 311 crores de Rs ont été récupérés au cours de l’exercice 21, selon les données provisoires, par rapport aux 1 04 117 crores de Rs récupérés dans 1 986 cas impliquant 2 24 935 Rs. crore visé en FY20.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La fenêtre de résolution d’insolvabilité pré-packagée (pre-pack), qui a été mise à la disposition des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) par le biais d’un amendement à la Loi sur le code de l’insolvabilité et de la faillite plus tôt cette année, peut fournir un allégement au Tribunal national du droit des sociétés ( NCLT) des affaires pendantes, a déclaré la Reserve Bank of India (RBI). « Le fait d’autoriser une fenêtre de résolution de pré-pack pour les MPME devrait atténuer la pression croissante des affaires en instance devant les NCLT, réduire les décotes et améliorer les taux de récupération (de prêt) en baisse », a déclaré la banque centrale dans son rapport Trend and Progress of Banking in India 2020- 21 publié mardi.

Il est important de noter que le recouvrement des prêts a enregistré une baisse importante à travers tous les canaux de recouvrement, en particulier Lok Adalats, dans les cas renvoyés pour résolution, selon RBI. Cela a pris d’autant plus d’importance que l’ouverture d’une nouvelle procédure d’insolvabilité dans le cadre de l’IBC a été suspendue pendant un an jusqu’en mars 2021 et que la dette liée à Covid a également été exclue de la définition du défaut. Pourtant, il s’agissait de l’un des principaux modes de recouvrement en termes de montant recouvré, a ajouté RBI.

Dans 537 cas référés à l’IBC impliquant 1 35 139 crores de Rs, seuls 27 311 crores de Rs ont été récupérés au cours de l’exercice 21, les données provisoires ont montré, par rapport aux 1 04 117 crores de Rs récupérés dans 1 986 cas impliquant 2 24 935 crores de Rs référés au cours de l’exercice 20. De même, le montant récupéré dans les affaires renvoyées à Lok Adalats était passé de 4 211 crores de Rs au cours de l’exercice 20 à 1 119 crores de Rs au cours de l’exercice 21. En outre, les recouvrements par le biais des tribunaux de recouvrement de créances (DRT) sont passés de 9 986 crores de Rs au cours de l’exercice 20 à 8 113 crores de Rs au cours de l’exercice 21. Grâce à la loi sur la titrisation et la reconstruction des actifs financiers et l’exécution des sûretés (SARFAESI), les recouvrements sont passés de 34 283 crores de roupies au cours de l’exercice 20 à 27 686 crores de roupies au cours de l’exercice 21.

En décembre 2020, 21 259 affaires étaient en instance devant le NCLT, selon les données fournies par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans une réponse écrite à une question posée à Lok Sabha en février de cette année, a rapporté PTI. Le ministre avait déclaré que le gouvernement prenait des mesures telles que l’espace supplémentaire, les bancs, les tribunaux, les membres et la main-d’œuvre pour résoudre le problème des cas croissants.

La résolution pré-package est essentiellement un mélange de mécanismes formels et informels ayant un modèle de débiteur-exploitant comme option, contrairement au modèle de créancier-contrôleur suivi dans le processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise (CIRP). Avant même que la demande d’admission de la société débitrice ne soit déposée, tant le débiteur que le créancier peuvent négocier et parvenir à un éventuel plan de résolution. Le seuil par défaut sous pré-emballage est de Rs 10 lakh pour lancer le processus de résolution et semble donc plus accessible aux MPME, ce qui a autrement été difficile sous CIRP avec le seuil par défaut de Rs 1 crore.

La RBI a également noté dans son rapport que le taux de croissance d’une année sur l’autre du nombre de comptes de MPME, qui ont été crédités, a ralenti pour toutes les banques commerciales programmées (SCB) au cours de l’exercice 21, principalement grâce aux banques privées (PVB) et aux banques étrangères ( FB). Pour les PVB, le taux de croissance est passé de 31,42 % au cours de l’exercice 20 à moins 1,41 % au cours de l’exercice 21, le nombre de comptes MPME pris en charge par les PVB étant passé de 270,62 lakh au cours de l’exercice 20 à 266,81 lakh au cours de l’exercice 21. De même, le taux de croissance des FB a également diminué, passant de 14,17 % à moins 5,11 %, les comptes des MPME passant de 2,74 lakh à 2,60 lakh. Cependant, le taux de croissance des PSB est passé de moins 1,89 % au cours de l’exercice 20 à 36,05 % au cours de l’exercice 21, avec une augmentation du nombre de comptes de MPME de 110,82 lakh à 150,77 lakh au cours de ladite période.

